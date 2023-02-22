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Лепс в Лужниках призвал россиян уходить на фронт

В "Лужниках" прошел концерт в поддержку войны в Украине

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

В среду, 22 февраля, на спортивной арене российской столицы "Лужники" проходило концертное действо, точнее назвать это шабашем, где праздновали годовщину начала так называемой спецоперации в Украине.

Лепс в Лужниках призвал россиян уходить на фронт

Лепс в Лужниках (фото из открытых источников)


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Во время концерта выступали все активные исполнители – сторонники Путина. Выслуживались перед кремлевскими властями и его диктатором Лариса Долина, Григорий Лепс, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев, Олег Газманов и другие. На этом музыкальном действе было немало "цирковых" номеров и заявлений пропагандистов РФ, одобряющих убийство граждан Украины.

Так, одиозный путинист Григорий Лепс выступил с призывом "не подводить родину-мать", идти на фронт для того, чтобы очевидно быть пушечным мясом для бойцов ВСУ и подчеркнул, что Россия "своих не бросает". Но уже многие трупы захватчиков РФ лежат в украинской земле и никто не спешит их забирать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почему путиниста Лепса 10 лет не пускали в США . Представители Минфина Соединенных Штатов исключили из списка санкций российского исполнителя, поддерживающего диктаторский режим Путина Григория Лепса. Эти санкции были применены к певцу известного хита "Я уеду жить в Лондон" еще десять лет назад. В 2013 году Лепсу было запрещено посещать Соединенные Штаты, а также были арестованы его активы. Причина — преступная деятельность в составе группировки "Братский круг". По информации СМИ, популярный исполнитель еще до 2013 года имел тесные связи с лидерами "Братского круга" Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, на которые тоже были наложены санкции.


 
 




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