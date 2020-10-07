Леся Никитюк похвасталась стильным осенним образом

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Светлана Шкурупий
Леся Никитюк
Ведущая популярных программ "Кто сверху" и "Кто против блондинок" Леся Никитюк порадовала поклонников новым стильным нарядом. Фотографии модного осеннего образа знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк опубликовала несколько фотографий на фоне красивой локации, где позирует в легком длинном платье с цветочным принтом и эффектным вырезом, который идеально подчеркивает ее стройные длинные ноги. Свой образ украинская телеведущая дополнила классическим тренчем бежевого цвета, высокими сапогами, легкой укладкой и аксессуарами.
За два часа пост знаменитости собрал более 31 тысячу лайков и множество комментариев от поклонников, которые отметили, что Никитюк выглядит превосходно: "Красивее с каждым днем", "Класний образ", "Шикарна", "Красотка", — написали пользователи сети.
Напомним, Леся Никитюк впервые рассказала, какие у нее отношения с коллегой Сергеем Притулой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская телеведущая Леся Никитюк решила взять временную паузу в карьере.
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