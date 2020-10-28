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Леся Никитюк призналась, благодаря кому смогла покорить украинский шоу-бизнес

Леся Никитюк является ведущей самых рейтинговых проектов Нового канала

сегодня, 20:50
Автор:

Любовь Блажко

На данный момент Леся Никитюк является одной из самых популярных и самых востребованных ведущих в украинском шоу-бизнесе. Но этих карьерных высот она могла вовсе и не достичь, если бы не встретила на своем пути одного человека, который охотно ей в этом помог. Об этом пишет издание lux.

Леся Никитюк призналась, благодаря кому смогла покорить украинский шоу-бизнес

Леся Никитюк. Фото: lux.fm

Оказалось, что своей популярностью ведущая обязана украинскому исполнителю EL Кравчуку. 

"2012 год. Центр Киева. Корпоратив. Я тогда выступала с монологом Снегурочки, но это была политизированная Снегурочка: я копировала одну известную личность. У меня был костюм, который мы с мамой купили на хмельницком базаре, переделали его, прицепили брошку, надели гольфы… — вспомнила Леся во время съемок шоу "Хто зверху?" на Новом канале. — Когда после выступления я вышла за сцену, там стоял EL Кравчук. Он спросил, откуда этот прекрасный костюм. Я рассказала, что мы с мамой сшили его сами, и он ответил: "Ты будешь настоящим артистом. Потому что только истинная звезда может придумывать себе имидж, шить костюмы и делать все сама!", — вспомнила Леся.

Спустя некоторое время звезда призналась, что те слова вдохновили ее на то, чтобы не останавливаться, а продолжать дальше упорно идти к своей цели. Поэтому она резюмировала, что EL Кравчук действительно помог ей оказаться там, где она сейчас, за что она ему бесконечно благодарна. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Леся Никитюк похвасталась стильным осенним образом. Она опубликовала несколько фотографий на фоне красивой локации, где позирует в легком длинном платье с цветочным принтом и эффектным разрезом, который идеально подчеркивает ее стройные длинные ноги. Свой образ украинская телеведущая дополнила классическим тренчем бежевого цвета, высокими сапогами, легкой укладкой и аксессуарами. 


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