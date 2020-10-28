Леся Никитюк призналась, благодаря кому смогла покорить украинский шоу-бизнес

На данный момент Леся Никитюк является одной из самых популярных и самых востребованных ведущих в украинском шоу-бизнесе. Но этих карьерных высот она могла вовсе и не достичь, если бы не встретила на своем пути одного человека, который охотно ей в этом помог. Об этом пишет издание lux.
Леся Никитюк. Фото: lux.fm
Оказалось, что своей популярностью ведущая обязана украинскому исполнителю EL Кравчуку.
"2012 год. Центр Киева. Корпоратив. Я тогда выступала с монологом Снегурочки, но это была политизированная Снегурочка: я копировала одну известную личность. У меня был костюм, который мы с мамой купили на хмельницком базаре, переделали его, прицепили брошку, надели гольфы… — вспомнила Леся во время съемок шоу "Хто зверху?" на Новом канале. — Когда после выступления я вышла за сцену, там стоял EL Кравчук. Он спросил, откуда этот прекрасный костюм. Я рассказала, что мы с мамой сшили его сами, и он ответил: "Ты будешь настоящим артистом. Потому что только истинная звезда может придумывать себе имидж, шить костюмы и делать все сама!", — вспомнила Леся.
Спустя некоторое время звезда призналась, что те слова вдохновили ее на то, чтобы не останавливаться, а продолжать дальше упорно идти к своей цели. Поэтому она резюмировала, что EL Кравчук действительно помог ей оказаться там, где она сейчас, за что она ему бесконечно благодарна.
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Ранее издание "Комментарии" сообщало, Леся Никитюк
похвасталась стильным осенним образом. Она опубликовала несколько фотографий на фоне красивой локации, где позирует в легком длинном платье с цветочным принтом и эффектным разрезом, который идеально подчеркивает ее стройные длинные ноги. Свой образ украинская телеведущая дополнила классическим тренчем бежевого цвета, высокими сапогами, легкой укладкой и аксессуарами.
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