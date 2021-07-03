Леся Никитюк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа (ФОТО)

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Елизавета Черных
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила поклонником новым имиджем — звезда сменила прическу. Знаменитость позировала перед камерой с кудрявыми волосами во время съемках шоу, пишет OBOZREVATEL.
Леся Никитюк - фото из открытых источников
Телеведущая обнародовала снимок на своей странице в соцсети Instagram. На фотографии Никитюк предстала перед поклонниками в милом коротком платье и с кудряшками.
Большинство фолловеров оценили новый образ знаменитости, а некоторые нашли в имидже сходства с куклой Барби или Мальвиной.
Напомним, что накануне Леся Никитюк призналась, что ее страницу взломали. Со слов знаменитости, кто-то получил доступ к ее странице в социальной сети Instagram и вместо главного фото разместил фотографию украинского журналиста Дмитрия Гордона. Кроме того, в storeis злоумышленник добавил пикантные снимки самой Никитюк, а также ее переписки с другими знаменитостями, в частности с главным героем "Холостяка" Михаилом Заливако и певцом Максом Барских.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 45-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Адвокат дьявола" и "Безумный Макс" Шарлиз Терон больше не обольстительная блондинка. Актриса предстала перед поклонниками в необычном и ярком образе. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в образе рыжей бестии. Пока другие звезды меняют цвет волос на платиновый "блонд", Шарлиз Терон легко прощается со своими белокурыми прядями.
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