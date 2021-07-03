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Леся Никитюк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа (ФОТО)

Поклонники оценили новый образ телеведущей

сегодня, 15:50
Автор:

Елизавета Черных

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила поклонником новым имиджем — звезда сменила прическу. Знаменитость позировала перед камерой с кудрявыми волосами во время съемках шоу, пишет OBOZREVATEL. 

Леся Никитюк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа (ФОТО)

Леся Никитюк - фото из открытых источников

Телеведущая обнародовала снимок на своей странице в соцсети Instagram. На фотографии Никитюк предстала перед поклонниками в милом коротком платье и с кудряшками.  

"Девушки, хотите быть счастливыми? Не накручивайте себя", – написала леди Ле под снимком. 

Леся Никитюк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа (ФОТО) - фото 2

Большинство фолловеров оценили новый образ знаменитости, а некоторые нашли в имидже сходства с куклой Барби или Мальвиной.

"Леся, как тебе идет такая прическа", "Современная Мальвина", "На Барби похожа", "С кудрями просто бомбезно", – писали в комментариях фанаты. 

Напомним, что накануне Леся Никитюк призналась, что ее страницу взломали. Со слов знаменитости, кто-то получил доступ к ее странице в социальной сети Instagram и вместо главного фото разместил фотографию украинского журналиста Дмитрия Гордона. Кроме того, в storeis злоумышленник добавил пикантные снимки самой Никитюк, а также ее переписки с другими знаменитостями, в частности с главным героем "Холостяка" Михаилом Заливако и певцом Максом Барских. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 45-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Адвокат дьявола" и "Безумный Макс" Шарлиз Терон больше не обольстительная блондинка. Актриса предстала перед поклонниками в необычном и ярком образе. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в образе рыжей бестии. Пока другие звезды меняют цвет волос на платиновый "блонд", Шарлиз Терон легко прощается со своими белокурыми прядями.




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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/nikityuk-udivila-fanatov-kardinalnoj-smenoj-imidzha-foto1.htm?_gl=1*114ycpu*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNTMxMzk5Ni42NC4xLjE2MjUzMTQ1NDYuMA..&_ga=2.215646871.1243918713.1624790748-227395441.1
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