Леся Никитюк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа (ФОТО)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила поклонником новым имиджем — звезда сменила прическу. Знаменитость позировала перед камерой с кудрявыми волосами во время съемках шоу, пишет OBOZREVATEL.

Леся Никитюк - фото из открытых источников

Телеведущая обнародовала снимок на своей странице в соцсети Instagram. На фотографии Никитюк предстала перед поклонниками в милом коротком платье и с кудряшками.

"Девушки, хотите быть счастливыми? Не накручивайте себя", – написала леди Ле под снимком.





Большинство фолловеров оценили новый образ знаменитости, а некоторые нашли в имидже сходства с куклой Барби или Мальвиной.

"Леся, как тебе идет такая прическа", "Современная Мальвина", "На Барби похожа", "С кудрями просто бомбезно", – писали в комментариях фанаты.

Напомним, что накануне Леся Никитюк призналась, что ее страницу взломали. Со слов знаменитости, кто-то получил доступ к ее странице в социальной сети Instagram и вместо главного фото разместил фотографию украинского журналиста Дмитрия Гордона. Кроме того, в storeis злоумышленник добавил пикантные снимки самой Никитюк, а также ее переписки с другими знаменитостями, в частности с главным героем "Холостяка" Михаилом Заливако и певцом Максом Барских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 45-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Адвокат дьявола" и "Безумный Макс" Шарлиз Терон больше не обольстительная блондинка. Актриса предстала перед поклонниками в необычном и ярком образе. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в образе рыжей бестии. Пока другие звезды меняют цвет волос на платиновый "блонд", Шарлиз Терон легко прощается со своими белокурыми прядями.









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