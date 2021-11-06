Лидер "Бумбокса" расстается с женой: что стало причиной развода

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Лиля Воробьева
Солист известной группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк подал на развод с супругой Анной. В браке известные молодожены прожили 11 лет. Дело звездного исполнителя должно рассматривать Шевченковское районное судебное учреждение. Об этом сообщает ТСН.
Андрей Хливнюк разводится с женой (facebook.com/Андрей Хливнюк)
По обнародованной информации этого медиа, 41-летний музыкант ничего не сообщает о своей частной жизни и не комментирует свои отношения с экс-возлюбленной. Потому эту информацию раскопали представители медиа.
В прошлую пятницу, 5 ноября, в упоминавшемся судебном учреждении города Киева должно было слушаться дело о разводе лидера "Бумбокса". Но ни певец, ни его бывшая избранница сюда не явились. Через своих представителей они предоставили все необходимые документы и высказали просьбу начать процедуру без их присутствия.
По информации, появившейся в отечественных медиа, инициатором развода выступила жена музыканта. Она – дочь экс-руководителя НАК "Нафтогаз Украины".
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