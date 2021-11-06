Лидер "Бумбокса" расстается с женой: что стало причиной развода

Солист известной группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк подал на развод с супругой Анной. В браке известные молодожены прожили 11 лет. Дело звездного исполнителя должно рассматривать Шевченковское районное судебное учреждение. Об этом сообщает ТСН.

Андрей Хливнюк разводится с женой (facebook.com/Андрей Хливнюк)

По обнародованной информации этого медиа, 41-летний музыкант ничего не сообщает о своей частной жизни и не комментирует свои отношения с экс-возлюбленной. Потому эту информацию раскопали представители медиа.

В прошлую пятницу, 5 ноября, в упоминавшемся судебном учреждении города Киева должно было слушаться дело о разводе лидера "Бумбокса". Но ни певец, ни его бывшая избранница сюда не явились. Через своих представителей они предоставили все необходимые документы и высказали просьбу начать процедуру без их присутствия.

По информации, появившейся в отечественных медиа, инициатором развода выступила жена музыканта. Она – дочь экс-руководителя НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Дидзьо расстается с женой . 37-летний популярный исполнитель Дзидзьо признался, что уже 9 месяцев не живет со своей женой Ярославой, и они приняли решение подать на развод. В программе "Светская жизнь" артист объяснил, что стало причиной такого непростого шага. Михаил Хома рассказал, что это не простая для него тема, но они с Ярославой решили отпустить друг друга спустя 20 лет отношений. По словам исполнителя, решение о разводе было обдуманным, они решили, что так будет лучше. Артист подчеркнул, что они с любимой познакомились еще в школьные годы и были совсем детьми. У них не было модели полноценной семьи, и они "не знали, нужно ли говорить, когда тебя что-то не устраивает".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!