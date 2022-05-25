Лобода открыла центр помощи пострадавшим: подробности

Певица рассказала, что ей каждый день пишут люди, пережившие настоящий ужас. Она призналась, что плачет, читая эти письма. Поэтому она решила, что не может стоять в стороне и хочет помочь. Об этом написала Лобода в социальной сети.

Светлана Лобода (фото из открытых источников)

Для того чтобы помочь украинцам, пострадавшим от агрессии России, Лобода решила открыть психологический центр помощи для всех, кому она нужна.

"За последние три месяца полномасштабного вторжения России в Украину жизнь каждого изменилась до неузнаваемости. Когда я получаю ваши письма, я читаю их всегда со слезами на глазах. Я думала, как я могу еще больше помочь каждому, помочь не просто ответом на письма, не просто поддержать словом, а помочь максимально большему числу людей. Общаться и помогать на широком уровне, привлечь профессионалов, с которыми я работаю сама", — написала Лобода в Instagram.

Кроме того, артистка сообщила, что вместе со своей командой открыла чат-бот в Telegram. Именно туда могут написать все люди, желающие получить психологическую помощь. А еще – Лобода создала LOBODA Help Center. В заведении будут проходить встречи с психологами. Учреждение также будет оказывать материальную помощь украинцам, пострадавшим от вооруженной агрессии Кремля.

"Только вместе мы сможем пройти этот сложный путь в нашей общей новой реальности. Мы вместе обязательно справимся", – говорит Лобода.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, каким украинским звездам запретили на 50 лет въезд в Россию. Война, развязанная на нашей территории Российская Федерация, сказалась на жизни каждого украинца, в том числе и знаменитостях. Некоторые звезды не стали молчать и стали привлекать внимание всего мира к преступлениям, совершаемым русской армией.





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