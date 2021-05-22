Лобода показала фото дочери в первые дни жизни

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Ольга Чародий
Светлана Лобода (фото из открытых источников)
Певица Светлана Лобода в очередной раз призналась в
материнской любви. Ее младшей дочери Тильде исполнилось три года.
Фанаты и поклонники наперебой стали поздравлять певицу и ее дочь и желать счастья звездной семье. Известно, что Тильда появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Многие СМИ писали, что отцом девочки является немецкий музыкант, лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Девочку якобы даже назвали в его честь.
Как сообщали ранее эпатажная украинская артистка не перестает приятно удивлять своих фанатов. На своей странице в социальных сетях она регулярно выкладывает свежие фотографии, на которых позирует в невероятных и эффектных нарядах. Этот раз тоже не стал исключением: Светлана опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой новый имидж. На фото певица позирует в гольфе молочного цвета, дополнив образ массивным поясом. Наряд получился довольно смелым, но в то же время очень нежным. "Найди свою подпись к моему новому имиджу, получи конфетку", — написала знаменитость.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин. На снимках она позирует в ярко-розовом парике и длинном черном пиджаке с поясом. Свой образ она дополнила коротким топом и несколькими аксессуарами на шее. Знаменитость уверенно смотрит в кадр, показывая при этом язык.
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