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Лобода показала фото дочери в первые дни жизни

Фанаты и поклонники наперебой стали поздравлять певицу

сегодня, 04:40
Автор:

Ольга Чародий

Лобода показала фото дочери в первые дни жизни

Светлана Лобода (фото из открытых источников)

Певица Светлана Лобода в очередной раз призналась в материнской любви. Ее младшей дочери Тильде исполнилось три года.

"Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть!!! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю", — написала счастливая мама и показала несколько фото дочки.

Фанаты и поклонники наперебой стали поздравлять певицу и ее дочь и желать счастья звездной семье. Известно, что Тильда появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Многие СМИ писали, что отцом девочки является немецкий музыкант, лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Девочку якобы даже назвали в его честь.

Как сообщали ранее эпатажная украинская артистка не перестает приятно удивлять своих фанатов. На своей странице в социальных сетях она регулярно выкладывает свежие фотографии, на которых позирует в невероятных и эффектных нарядах. Этот раз тоже не стал исключением: Светлана опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой новый имидж. 

На фото певица позирует в гольфе молочного цвета, дополнив образ массивным поясом. Наряд получился довольно смелым, но в то же время очень нежным.  "Найди свою подпись к моему новому имиджу, получи конфетку", — написала знаменитость. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин. На снимках она позирует в ярко-розовом парике и длинном черном пиджаке с поясом. Свой образ она дополнила коротким топом и несколькими аксессуарами на шее. Знаменитость уверенно смотрит в кадр, показывая при этом язык.


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Источник: https://www.instagram.com/lobodaofficial/?utm_source=ig_embed
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