Лолита сделала циничное заявление о начале войны в Украине

Исполнительница из РФ Лолита, поддерживающая преступную политику Кремля и полномасштабную войну в ее родной стране, рассказала, что начало военного вторжения выдалось для нее как самый страшный период в жизни.

Певица Лолита (фото из открытых источников)

Как отметила бывшая украинка представителям пропагандистского издания "Стархит", с 24 февраля 2022 она живет в России, а ее мать и дочь жили весь этот период времени в Украине. Когда певица узнала о вторжении России на Украину, то стала разыскивать знакомых, которые смогли бы вывезти ее близких из-под вражеских обстрелов. Это время Лолита называет самым страшным.

"Раньше я тоже думала, что у меня были страшные дни. Оказалось, что нет... Я молилась и сидела на телефоне. У меня в телефонной книжке были записаны номера разных людей, которых я в жизни не трогала. Начала звонить им всем". Было все равно, что обо мне подумают. Нашлись люди, которые помогли мне вывезти близких. Чего я только не наслушалась — назывались суммы за каждого человека, которого я вывожу", — рассказала Лолита.

Она вспомнила, что ее родные прибыли в РФ с одним эвакуационным чемоданом. Как утверждает певица, у них были только те вещи, с которыми были в бомбоубежище все 10 дней с начала полномасштабного вторжения.

И хотя близкие певицы были свидетелями российских ракетных атак, Лолита не изменила своей позиции. Она продолжает поддерживать преступную политику Кремля и его хозяина Владимира Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита заговорила на украинском языке и обратилась к Зеленскому . Несколько дней назад украинский президент ввел санкции, коснувшиеся 119 россиян, в том числе и исполнителей, которым запрещен въезд в Украину. Некоторые высказались по этому поводу. В частности, российская певица Лолита Милявская.