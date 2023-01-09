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Лолита заговорила на украинском языке и обратилась к Зеленскому (ВИДЕО)

Недавно Владимир Зеленский ввел санкции против 119 российских артистов

9 января 2023, 21:45 comments6680
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Автор:

Лиля Воробьева

Несколько дней назад украинский президент ввел санкции, коснувшиеся 119 россиян, в том числе и исполнителей, которым запрещен въезд в Украину. Некоторые высказались по этому поводу. В частности, российская певица Лолита Милявская.

Лолита заговорила на украинском языке и обратилась к Зеленскому (ВИДЕО)

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Свои мнения на этот счет она обнародовала в видеоролике в социальных сетях. Лолита еще потягалась в постели и не слышала о санкциях и списке коллег, которые, как и она, попала туда. Санкционный список ей переслал знакомый.

"Выяснилось, что я гражданка России. Подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины — не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году.В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения", — рассказала о своей биографии певица.

Лица, попавшие в список, теперь не имеют права появиться на украинской территории. Но, как говорит Лолита, ее больше всего развеселил пункт, касающийся наград. Здесь артистка заговорила на украинском языке.

"Слушайте, пожалуйста, дайте мне эти награды немного подержать. Я подержу и все верну", — пообещала она.

Лолита Милявская родом из Мукачево в Закарпатской области. По состоянию на 2017 год ее мать и дочь Ева жили в Киеве. Сейчас об их нынешнем месте жительства нет информации.

Исполнительница несколько раз посетила временно оккупированные Крым и Донецкий регион, поэтому Лолиту занесли в базу "Миротворец". После 24 февраля звезда не комментировала войну, а весной написала, что украинская власть ей изменила, потому что запретила пересечь украинскую границу.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Украина ввела санкции против украинских артистов, поющих в России.




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Источник: https://www.instagram.com/p/CnIYkD-jRmC/
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