Лорак на отдыхе с бойфрендом ужаснула внешним видом (ФОТО)

Бывшая украинка Ани Лорак, родившаяся в Украине и теперь предавшая ее, чтобы иметь возможность зарабатывать в РФ, обнародовала в социальных сетях новое фото со своим бойфрендом. Знаменитость хвастается тем, что уехала отдыхать вместе с любимым Исааком.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

На фотографии, обнародованной в stories, Ани Лорак нельзя узнать — певица выглядит устало, вид у нее обессиленный. Синяки под глазами звезда скрыла под большими очками.

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Многие поклонники не узнают Каролину, потому что у нее там новая прическа — она подкрутила волосы, но получилось это очень неаккуратно, и, даже на фотографии хорошо видно, какие они тонкие и секущиеся, имеют нездоровое состояние. К сожалению, новый имидж Ани прибавил лишних лет, хотя он непривычен для фанатов и лохматый.

Бывшая украинская звезда живет и работает в РФ, но, встретив новую любовь в лице Исаака, стала чаще путешествовать с бойфрендом по известным мировым курортам с живописной природой. Еще говорят, что нынешний избранник Лорак Исаак Вижраку еще в прошлом году имел семью, занимался воспитанием детей, а теперь только и то делает, что сопровождает певицу в путешествиях и уделяет ей внимание.





Именно по этой причине и пошел слух, что "голубка мира" разрушила чужую семью и забрала оттуда отца и мужа. Сама Ани Лорак в интервью сказала, что семью не думала разрушать, а просто "встретила родственную душу".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России массово отменяют концерты предательниц Лорак и Повалий . Бывшие отечественные звезды, отрекшиеся от своей страны, чтобы иметь себе заработки в кровавых рублях, становятся непрошеными гостями и в России. Концерты Ани Лорак и Таисии Повалий массово запрещают уже не первый месяц. Певицам отказывают, тем самым лишая их возможного заработка.