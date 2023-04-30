Лорак намекнула на "новую жизнь" с лопатой в руках (ВИДЕО)

Опальная исполнительница Ани Лорак, покинувшая родину и живущая в РФ, запомнилась еще одной затеей. Певица приняла решение пойти в сад и высадить цветы.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

При этом весь процесс в саду отсняли на видео. Таким образом, певица хочет "подогревать" интерес у поклонников к собственному новому альбому. Каролина показалась на клумбе, держа в руках лопату.

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В российских медиа написали, что совершила звезда вроде бы очень символично. Что касается Лорак, то она хочет теперь делать интересные намеки, рассказывая о "новой жизни". После того, как цветы был посажен, певица начала размышлять в голос о еще не упущенных возможностях и днях рождения.

"Можно сказать, с днем рождения! Круто, что есть возможность дать жизнь новому цветочку", — отметила при этом звезда.

Размышления о "новой жизни" Лорак делает не ради развлечения. Звезда хочет показать поклонникам, что она обнажила свою душу в песнях нового альбома.

При этом в собственном Instagramе "сцену" с высадкой цветов звезда не обнародовала. В основном певица делает там рекламу своим новым песням. Очевидно из-за того, что под сообщениями появляется немало критических комментариев, которые она часто удаляет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак одела камуфляжную одежду и вызвала волну негодования . Опальная исполнительница Ани Лорак, покинувшая свое государство и уехавшая в Россию, записала новую песню. Певица так и работает на российской территории, убеждая, что у "музыки нет границ". Теперь Каролина снова заставила о себе говорить, не сколько о новой композиции, сколько о своем сценическом образе, выбравшем для съемки.