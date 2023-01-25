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Лорак неожиданно решила помочь семьям, чьи дома были разрушены

В Сети пишут, что Лорак пытается усидеть на двух стульях

25 января 2023, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Раньше украинская исполнительница Ани Лорак приняла решение восстанавливать собственную благотворительность. 24 января опальная певица дала акустический благотворительный концерт во время прямого эфира, затем инициировала сбор средств для жителей, оставшихся без крова.

Лорак неожиданно решила помочь семьям, чьи дома были разрушены

Ани Лорак (фото из открытых источников)

На сайте Лорак обнародованы фото трех семей – Бондаренко, Слупских и Соловей. Там же указаны номера банковских карт потерпевших от войны семей, но певица не указала их гражданство. Возможно, это информация о жителях Украины, страдающих из-за начатого РФ военного вторжения.

При этом певица таки приняла решение сидеть на двух стульчиках и не предоставила никакой, более подробной информации. Звезда только называет военное вторжение "этой трагедией".

"Сегодня эта инициатива создана для поддержки всех семей, потерявших дом или пострадавших от этой трагедии. Мы будем продолжать сосредотачиваться на помощи детям и женщинам во всем мире. Мы верим, что наши дети – это будущее к лучшему миру", – указано на сайте .

Пользователи социальных сетей также высказались по поводу благотворительности певицы.

"Если в поддержку Украины, то можно было петь украинские песни и поднять тему. Все на двух стульях нужно усидеть. Люблю как певицу, а вот как человека не понимаю", — критично пишут они.

Лорак неожиданно решила помочь семьям, чьи дома были разрушены - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак неожиданно выступит на благотворительном концерте. Певица Ани Лорак, которая продолжает делать вид, что войны в Украине не происходит, решила дать благотворительный концерт. В сети пишут, что это пиар.



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Обсуждения

Лярва)

25 января 2023, 23:13

там где бабло-там и родина

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