Лорак одела камуфляжную одежду и вызвала волну негодования (ФОТО)

Опальная исполнительница Ани Лорак, покинувшая свою страну и уехавшая в Россию, записала новую песню. Певица так и работает на российской территории, убеждая, что у "музыки нет границ". Теперь Каролина снова заставила о себе говорить, не сколько о новой композиции, сколько о своем сценическом образе, что выбрала для съемки.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

В частности, во фрагментах нового клипа, обнародованного в социальных сетях, звезда была одета в камуфляжную куртку, лосины и кроссовки.

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"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций. Этот альбом был соткан из переживаний моей души. Я дарю его вам. Спасибо всем талантливым людям, которые работали над созданием этого альбома", — написала певица.

После этого сообщения отдельные фанаты спрашивали ее для чего именно такой принт на куртке выбрала звезда, но Каролина на это не ответила.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак, прикрываясь Богом, снова пытается оправдаться за побег из Украины. Исполнительница из Украины Ани Лорак, которая была на интервью у россиянки "Алены, блин" в очередной раз рассказала быль из прошлого: как девять лет назад певицу вроде бы "выжили" из Украины. Каролина снова рассказывала как ей было непросто, потому, что "артисты не должны ограничивать свое творчество". Еще исполнительница жаловалась, что ей словно срывали концертные выступления. Кто заказывал все эти преследования, так и останется тайной Ани Лорак. Она об этом не распространяется.

Также "Комментарии" писали о том, что новый скандал с Ани Лорак набирает обороты. Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак на днях обнародовала свою позицию о войне на родине. Она утверждает, что не выступает за поддержку военных действий, и ей болит, когда погибают люди.