Лорак снова отметилась циничным заявлением в соцсети

Ранее любимая в нашей стране исполнительница Ани Лорак, живущая и спокойно поющая для россиян, еще раз цинично проявила себя в социальных сетях, запомнившись пользователям собственной затеей.

Лорак снова разозлила сеть (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagramе, певица с пророссийскими взглядами написала несколько слов о композиторе и саундпродюсере из Украины, Сергее Круценко. Он несколько дней назад ушел в вечность. Например, другая украинская исполнительница Джамала, комментируя это печальное событие, написала, что трагедию ускорили российские захватчики, потому что война в родной стране, которую они ведут, разрушила здоровье музыканта.

Но, не упоминая об ужасах войны на своей родине, опальная певица выразила соболезнование музыканту, с которым работала и который жил в стране, находящейся под кремлевским террором.

"Сергей Круценко. Талантливый композитор и музыкант. Автор хита "Я вернусь". Один из первых людей, которые поверили в меня в начале моего пути. Не один альбом записали вместе. Светлая память",- написала Лорак.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер гениальный украинский музыкант и композитор. Не стало гениального украинского композитора, продюсера, режиссера Сергея Круценко. Музыкант ушел из жизни, имея всего 55 лет. Об этом пишет в социальных сетях отечественная исполнительница Джамала. Композитор беспокоился за свою потерявшую зрение 83-летнюю мать, которую он опекал, переживал за детей, которых нужно было перевезти. По словам Джамалы, рассказала, музыкант творил авторскую оперу, фильм о Бабьем Яре и работал над научной работой об исследованиях и влиянии звука.

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