logo

BTC/USD

18177.53

ETH/USD

1400.57

LTC/USD

84.12

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Лорак снова отметилась циничным заявлением в соцсети
commentss НОВОСТИ Все новости

Лорак снова отметилась циничным заявлением в соцсети

Лорак цинично почтила память украинского композитора

11 января 2023, 22:50 comments1803
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Ранее любимая в нашей стране исполнительница Ани Лорак, живущая и спокойно поющая для россиян, еще раз цинично проявила себя в социальных сетях, запомнившись пользователям собственной затеей.

Лорак снова отметилась циничным заявлением в соцсети

Лорак снова разозлила сеть (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagramе, певица с пророссийскими взглядами написала несколько слов о композиторе и саундпродюсере из Украины, Сергее Круценко. Он несколько дней назад ушел в вечность. Например, другая украинская исполнительница Джамала, комментируя это печальное событие, написала, что трагедию ускорили российские захватчики, потому что война в родной стране, которую они ведут, разрушила здоровье музыканта.

Но, не упоминая об ужасах войны на своей родине, опальная певица выразила соболезнование музыканту, с которым работала и который жил в стране, находящейся под кремлевским террором.

"Сергей Круценко. Талантливый композитор и музыкант. Автор хита "Я вернусь". Один из первых людей, которые поверили в меня в начале моего пути. Не один альбом записали вместе. Светлая память",- написала Лорак.

Лорак снова отметилась циничным заявлением в соцсети - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер гениальный украинский музыкант и композитор. Не стало гениального украинского композитора, продюсера, режиссера Сергея Круценко. Музыкант ушел из жизни, имея всего 55 лет. Об этом пишет в социальных сетях отечественная исполнительница Джамала. Композитор беспокоился за свою потерявшую зрение 83-летнюю мать, которую он опекал, переживал за детей, которых нужно было перевезти. По словам Джамалы, рассказала, музыкант творил авторскую оперу, фильм о Бабьем Яре и работал над научной работой об исследованиях и влиянии звука.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Санек

сегодня, 03:09

Турок ее бросил ! По его словам там мозга нет одни инстинкты к накопительству и дай..

Иван

11 января 2023, 23:14

Почитал комментарий Лорак: "Сергей Круценко. Талантливый композитор и музыкант. Автор хита "Я вернусь". Один из первых людей, которые поверили в меня в начале моего пути. Не один альбом записали вместе. Светлая память" Вопрос автору статьи Лилии Воробьевой: Так где и в чём цинизм? Вы что, с дуба упали?

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!