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Лорак снялась в клипе с российским актером и нарвалась на хейт

Лорак анонсировала премьеру своей новой песни

сегодня, 20:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница, покинувшая Украину, Ани Лорак анонсирует о премьере еще одной песни, которая входит в новый альбом певицы и называется "Рядом, но не вместе". В процессе подготовки клипа на съемках был задействован актер из РФ, герой киносериала "Кухня" Марк Богатырев.

Лорак снялась в клипе с российским актером и нарвалась на хейт

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Опальная певица не раз рассказывала о своих сложных жизненных испытаниях, в частности, что довелось  испробовать токсические отношения, чтобы стать той, кем она стала теперь. Эти изречения стали словно посылом к этой песне Каролины.


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Жители РФ радуются успехам певицы, а вот земляки в очередной раз напомнили опальной исполнительнице, что на ее родине продолжается война, а Лорак снимает клип с российским актером.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак публично извинилась , но ее не простили. Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак в Прощенное воскресенье снова написала "пустой" пост, где просит прощения у всех, кому ее работа принесла боль, но снова нарвалась на хейт. Когда граждане РФ в восторге от уступки Каролины и начали нахваливать поступок звездной певицы, то украинцы отреагировали совсем по другому и пишут, что сейчас звезде невозможно простить ее позорные уступки, потому что в непростое время, когда на ее родной земле идет война, Лорак стала предательницей самого дорогого – своей родины.

Также "Комментарии" информировали о том, что Лорак своим новым заявлением снова разозлила украинцев . Опальная исполнительница Ани Лорак обнародовала новый текст поста в своем Instagram. Очевидно, звезда намеревалась получать одобрительные отзывы, но получила в свой адрес критические замечания. Лорак выразила благодарность за поддержку, которую певица получает от поклонников. Она и дальше молчит о войне на родине и не осуждает напавшую на Украину РФ.


 



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