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Лорак своим новым заявлением снова разозлила украинцев

Лорак обратилась к фанатам и получила немало критики

сегодня, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Опальная исполнительница Ани Лорак обнародовала новый текст поста в своем Instagram. Очевидно, звезда намеревалась получать одобрительные отзывы, но получила в свой адрес критические замечания. Об этом пишет УНИАН.

Лорак своим новым заявлением снова разозлила украинцев

Ани Лорак (фото из открытых источников)

В частности, Лорак выразила благодарность за поддержку, которую певица получает от поклонников. Она и дальше молчит о войне на родине и не осуждает напавшую на Украину РФ. При этом певица сейчас записывает новые песни и готовит новый альбом.


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Но поклонники, оставляя свои комментарии, напоминают Лорак о ее лицемерных намерениях. Предательнице советуют ехать с концертом в Бахмут, еще открыто пишут о такой ее черте, как продажность.

Некоторые подписчики высказывают догадки, что певица "чистит" комментарии и не оставляет на своей странице критики ее позиции по поводу войны.

Как они утверждают, певице не удастся отмолчаться, потому что украинцы всегда будут помнить, что Лорак предала  свою страну.

Лорак своим новым заявлением снова разозлила украинцев - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак неожиданно решила помочь семьям, чьи дома были разрушены. Когда украинская исполнительница Ани Лорак приняла решение восстанавливать собственную благотворительность. 24 января опальная певица дала акустический благотворительный концерт во время прямого эфира, затем инициировала сбор средств для жителей, оставшихся без крова. На сайте Лорак обнародованы фото трех семей – Бондаренко, Слупских и Соловой. Там же указаны номера банковских карт потерпевших от войны семей, но певица не указала их гражданство. Возможно, это информация о жителях Украины, страдающих из-за начатого РФ военного вторжения.


 



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