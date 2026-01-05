Лысый Микки Рурк обеспокоил фанатов: актер изменился до неузнаваемости (ФОТО)

Легенда американского кино Микки Рурк начал 2026 год вдали от глянца Голливуда. Папарацци зафиксировали 73-летнего актера у его дома в Лос-Анджелесе в повседневной одежде, со скромным видом и полностью побритой головой. Снимки быстро разошлись по сети и вызвали волну беспокойства среди поклонников звезды.

Микки Рурк несколько лет назад. Фото: EPA/UPG

На фото Микки Рурк получает доставку пищи в спортивных штанах, полосатом свитере и с бусами с крестом. Резкий контраст с прежним образом секс-символа послужил поводом для обсуждений среди поклонников актера. В комментариях фанаты выражают поддержку и надежду, что с Рурком все хорошо.

Микки Рурк в 2026 году. Фото: Backgrid

Микки Рурк. Фото: Backgrid

Микки Рурк. Фото: Backgrid

Микки Рурк. Фото: Backgrid

Недавно в СМИ сообщали о финансовых трудностях Рурка. Согласно судебным документам, актер должен около 59 тысяч долларов арендной платы за дом в Лос-Анджелесе. Месячная аренда трехкомнатного бунгало в испанском стиле, построенного в 1926 году, составляет 7 тысяч долларов. Рурк получил официальное уведомление с требованием оплатить долг или освободить квартиру.

Микки Рурк снискал славу в 1980-х благодаря фильмам "9 1/2 недель" и "Янгольское сердце", впоследствии он покинул кино, а в 2008-м триумфально вернулся с ролью в "Рестлере", получив "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". В последние годы актер реже появлялся в больших проектах. В 2025-м его участие в британском реалити-шоу "Большой брат" завершилось досрочно из-за конфликтного поведения.

