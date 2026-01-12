logo

Любимая балерина Путина из Луцка с треском пролетела в Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

Любимая балерина Путина из Луцка с треском пролетела в Италии

Светлана Захарова не сможет выступить на европейской сцене

12 января 2026, 22:56
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Известная русская балерина Светлана Захарова, родившаяся в Луцке, оказалась в сложной ситуации в Италии. Как сообщил флорентийский театр Maggio Musicale Fiorentino, на сцене которого планировались ее выступления, все мероприятия с участием балерины были отменены.

Любимая балерина Путина из Луцка с треском пролетела в Италии

Светлана Захарова (фото из открытых источников)

В театре заявили, что перформанс путинистки был "временно приостановлен" из-за "международного напряжения, которое может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".

Весомую роль в отмене выступлений Захаровой сыграли украинские дипломаты. Ранее представители Посольства Украины в Италии обращались к мэру Флоренции с призывом способствовать отмене перформансов балерины. Как выяснилось, международная огласка дала результат, и Светлана Захарова не сможет выйти на итальянскую сцену.

До этого, благодаря усилиям украинских дипломатов, уже удалось сорвать гастроли путинистки в Республике Словения. Балерина должна была выступать в Любляне, однако запланированный перформанс там тоже был упразднен.

Светлана Захарова является одним из культурных деятелей, своим творчеством продвигающих идеологию "русского мира". Она родилась в Луцке, но оставила Украину ради карьеры в Большом театре. Ее путь в России оказался очень успешным — балерина стала членом партии "Единая Россия". Захарова открыто поддержала вторжение РФ в Украину в 2014 году, а в 2024 году за заслуги перед кремлевским режимом получила статус доверенного лица диктатора Владимира Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская балерина Анастасия Волочкова , поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, решила преодолеть алкогольную зависимость в шоу "Звезды под капельницей". Однако, как пишут росСМИ, скандальная танцовщица быстро покинула эхаб-проект.

По сообщениям медиа, Волочкова проигнорировала обязательную лекцию о вреде алкоголя и вместо этого устроила прощальную вечеринку. Уже на следующее утро в СМИ активно обсуждали, где именно она провела ночь, а трэш-блогер Александр Гамбаров подверг критике ее поведение. Такое внимание стало для балерины последней каплей – Анастасия решила покинуть шоу. При этом сама артистка уверяет, что организаторы якобы намекали участникам, что употребление алкоголя перед съемками — это "норма". Она утверждает, что отказалась, поскольку имела насыщенный график выступлений.
 




Источник: https://www.maggiofiorentino.com/events/zakharova-and-repin
