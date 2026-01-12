Відома російська балерина Світлана Захарова, яка народилася в Луцьку, опинилася у складній ситуації в Італії. Як повідомив флорентійський театр Maggio Musicale Fiorentino, на сцені якого планувалися її виступи, всі заходи за участю балерини були скасовані.

Світлана Захарова (фото з відкритих джерел)

У театрі заявили, що перформанс путіністки було "тимчасово призупинено" через "міжнародну напругу, яка може поставити під загрозу успішне проведення вистави".

Вагому роль у скасуванні виступів Захарової відіграли українські дипломати. Раніше представники Посольства України в Італії зверталися до мера Флоренції із закликом сприяти скасуванню перформансів балерини. Як з’ясувалося, міжнародний розголос дав результат, і Світлана Захарова не зможе вийти на італійську сцену.

До цього завдяки зусиллям українських дипломатів уже вдалося зірвати гастролі путіністки в Республіці Словенія. Балерина мала виступати в Любляні, однак запланований перформанс там також був скасований.

Світлана Захарова є однією з культурних діячів, які своєю творчістю просувають ідеологію "русского мира". Вона народилася в Луцьку, але залишила Україну заради кар’єри в Большому театрі. Її шлях у Росії виявився надзвичайно успішним — балерина стала членом партії "Єдина Росія". Захарова відкрито підтримала вторгнення РФ в Україну у 2014 році, а у 2024 році за заслуги перед кремлівським режимом отримала статус довіреної особи диктатора Володимира Путіна.

