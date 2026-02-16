logo

Любимый режиссер Кремля набросился Ефремова после тюрьмы (ВИДЕО)
Любимый режиссер Кремля набросился Ефремова после тюрьмы (ВИДЕО)

Никита Михалков набросился на бывшего узника Ефремова.

16 февраля 2026, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Никита Михалков (фото из открытых источников)

  Российский актер Михаил Ефремов , недавно освободившийся из заключения и решивший возобновить актерскую деятельность, похоже, частично потерял профессиональную форму за время нахождения за решеткой.

Так, один из российских пропагандистских телеграмм-каналов обнародовал видео по репетиции, на котором ярый украинофоб и поклонник Путина Никита Михалков ругает вернувшегося к работе после увольнения актера.

"Миша, давай по-другому!" – говорит путинист во время репетиции первого спектакля после тюрьмы.

По информации пропагандистов, у режиссера есть замечания к Ефремову — они вместе работают над постановкой "Без свидетелей" в "Мастерской, 12". Актер занимается репетициями по четыре часа каждый день. В то же время нагрузки даются ему непросто — артиста беспокоит одышка, он с трудом приподнимается, не выдерживает интенсивной работы и ограничен в движениях из-за хронической обструктивной болезни легких. Это его первая роль после 4,5 лет заключения.

Ефремов исполнит главную роль трусливого и одинокого Его, не способного обрести семейное счастье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер-путинист Михаил Ефремов, ранее заявлявший о готовности воевать на стороне террористической РФ, возвращается на театральную сцену после освобождения из колонии. Он впервые сыграет в театре режиссера-путиниста Никиты Михалкова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте театра.

Так, 25 и 26 марта Ефремов исполнит главную роль в психологической драме "Без свидетелей", поставленной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном. На сцене его партнершей станет дочь Никиты Михалкова – Анна Михалкова.

Напомним, в 2020 году Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам тюремного заключения.



