Улюблений режисер Кремля накинувся Єфремова після в'язниці (ВІДЕО)

Микита Михалков (фото з відкритих джерел)

Російський актор Михайло Єфремов, який нещодавно звільнився з ув’язнення та вирішив відновити акторську діяльність, схоже, частково втратив професійну форму за час перебування за ґратами.

Так, один із російських пропагандистських телеграм-каналів оприлюднив відео з репетиції, на якому затятий українофоб і прихильник Путіна Микита Михалков сварить актора, який повернувся до роботи після звільнення.

"Міша, давай по-іншому!" — каже путініст під час репетиції першої вистави після в'язниці.

За інформацією пропагандистів, режисер має зауваження до Єфремова — вони разом працюють над постановкою "Без свідків" у "Майстерні, 12". Актор займається репетиціями по чотири години щодня. Водночас навантаження даються йому непросто — артиста турбує задишка, він із труднощами підводиться, не витримує інтенсивної роботи та обмежений у рухах через хронічну обструктивну хворобу легень. Це його перша роль після 4,5 років ув’язнення.

Єфремов виконає головну роль боягузливого й самотнього Його, який не здатен знайти сімейне щастя.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський актор-путініст Михайло Єфремов, який раніше заявляв про готовність воювати на боці терористичної РФ, повертається на театральну сцену після звільнення з колонії. Він уперше зіграє у театрі режисера-путініста Микити Михалкова. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті театру.

Так, 25 та 26 березня Єфремов виконає головну роль у психологічній драмі "Без свідків", поставленій Микитою Михалковим та Олександром Адабашьяном. На сцені його партнеркою стане донька Микити Михалкова — Анна Михалкова.

Нагадаємо, у 2020 році Єфремов влаштував ДТП у центрі Москви, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він виїхав на зустрічну смугу та врізався у фургон, водій якого згодом помер у лікарні. Суд засудив Єфремова до 7,5 років тюремного ув'язнення.






