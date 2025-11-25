"Любовь с первого взгляда" в сердце столицы - Меловин показал, кто стал его избранником и как состоялось признание

Певец Меловин, на днях взорвавший соцсети новостью о своей помолвке, наконец рассказал, кто же тот самый мужчина, покоривший его сердце. Артист поделился первыми подробностями личной жизни и рассказал, как именно произошло романтическое признание.

Меловин рассказал, кто стал его избранником

Об этом он написал в своем Telegram-блоге – именно там Меловин признался, что между ним и Петром Злотей вспыхнула "любовь с первого взгляда", поэтому ответ на предложение прозвучал мгновенно.

Петр – доброволец-парамедик, служивший в самых горячих точках: Часив Яр, Бахмут и на Запорожском направлении. Признание состоялось в самом сердце столицы – на Майдане Незалежности. По словам Меловина, его избранник подготовил роскошный сюрприз: 501 розу и золотое кольцо Damiani с десятью бриллиантами по 0,07 карата. В Instagram артист показал трогательное видео, на котором видна подготовка и сам момент предложения.

Певец также объяснил, что официально жениться пара пока не может. В Threads он добавил: как только закон 9103 будет подписан президентом, они сразу пойдут узаконивать свои отношения и позовут друзей и поклонников на роспись.

Впрочем, кроме волны любви и поддержки, Меловин получил немало хейта. Часть пользователей обвинила его в пиаре и использовании темы войны для внимания. Певец ответил, что поделился радостью искренне, а не ради хайпа.

