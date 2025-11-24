Обдирала до нитки: стало відомо, як співачка з України розводила покійного чоловіка

Співачка Анна Сєдокова, яка після кількох місяців тиші повернулася у публічний простір після самогубства свого третього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми, нібито користувалася сумнівними схемами, щоб отримати його майно.

Анна Сєдокова (фото з відкритих джерел)

Як зазначають російські пропагандистські ресурси, про ситуацію розповіла юрист Маргарита Грачова.

З'ясувалося, що шлюбний договір подружжя був укладений у США. Спираючись на цей документ, Сєдокова після смерті спортсмена продала всі його квартири та привласнила отримані від продажу кошти, не залишивши родичам Тімми жодної частки.

Втім, результати проведеного розслідування свідчать, що цей документ не може вважатися повноцінним шлюбним договором, оскільки він не має юридичної чинності. Підпис під ним ставив юрист, який за американськими законами не має на це права. За словами Грачової, Сєдокова була обізнана про це, тож її дії можуть трактуватися як шахрайські.

"Згідно з даними, наданими публічним нотаріусом штату Флорида Оленою Грінь, ніякого шлюбного договору не існувало. Вона його не складала, не завіряла і не брала участі в його підготовці, про що і повідомила Анні Володимирівні Сєдоковій. Нотаріус пояснила, що документ не є шлюбним договором, а завірила лише підписи сторін. При цьому сам документ нелегітимний, оскільки пані Гринь є публічним, а не державним нотаріусом і не має права засвідчувати документи такого роду", — пишуть РосЗМІ.

За словами адвоката родини Яніса, це фактично фіктивний документ, однак саме його Сєдокова використала під час продажу спільного майна. Саме цей папір був отриманий із Росреєстру, куди його подала сама співачка як аргумент того, чому немає письмової згоди чоловіка: нібито через наявність шлюбного договору.

Правозахисники заявляють, що планують добиватися порушення кримінальної справи проти Сєдокової за статтею 159 КК РФ щодо шахрайства. Крім того, юристи збираються оскаржити всі угоди, укладені на основі цього документа, та вимагатимуть повернення половини вартості активів, проданих Сєдоковою.

"Важливо розуміти, що Тіма жив у глибокому переконанні, що легітимний шлюбний договір існує, і вона в цьому його переконала. Згідно з цим договором, він нібито довічно зобов'язаний був віддавати їй усе, що не купував", — розповідає юрист.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з України після самогубства третього чоловіка вийшла у світ в РФ з новим бойфрендом. Співачка Анна Сєдокова, яка після смерті свого третього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми — знову почала з’являтися в публічному просторі, засвітилася на вечірці з новим обранцем.

Як повідомляють російські ЗМІ, журналістам видання "СтарХіт" вдалося зафільмувати, як Сєдокова ніжно притискалася до нового чоловіка під час одного із закритих заходів. Виконавиця танцювала під композиції співачки Алсу, нещодавно розлученої, і обіймала супутника зі спини — що явно не виглядало як просто дружній жест. Вона схилилася до нього і щось шепотіла. На оприлюднених кадрах видно, як сторонній чоловік намагався зняти ці моменти на телефон. Однак Сєдокова різко відреагувала, почала обурюватися і навіть забрала у нього мобільний пристрій, щоб той не продовжував зйомку.