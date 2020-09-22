kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.09.2020

BTC/USD

10485.78

ETH/USD

341.13

LTC/USD

43.87

НБУ 22.09.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона «Любовь вечна»: Ротару поделилась черно-белым снимком с покойным мужем
commentss НОВОСТИ Все новости

«Любовь вечна»: Ротару поделилась черно-белым снимком с покойным мужем

Певица показала архивное семейное фото в день годовщины бракосочетания

сегодня, 14:59
Автор:

Таисия Ерохина

Народная артистка Украины София Ротару поделилась в Сети архивным черно-белым снимком, на котором запечатлена вместе с покойным мужем. Фото появилось в Instagram-аккаунте певицы.

«Любовь вечна»: Ротару поделилась черно-белым снимком с покойным мужем

Так, 52 года назад артистка вышла замуж за Анатолия Евдокименко. В день свадьбы, которая состоялась 22 сентября 1968 года, Ротару опубликовала фотографию.

"Есть вечная Любовь...", - кратко подписала снимок Ротару.

Добавим, что муж певицы скончался в 2002 году.

В комментариях к публикации пользователи не жалели приятных слов. Многие написали, что семья Ротару для них является примером, а сама певица – эталоном порядочности. Также комментаторы согласились с артисткой в том, что вечная любовь существует: "Ваша семья - пример!", "Есть! И Ваша семья этому доказательство!", "Да, есть вечная любовь. Самая красивая и самая драгоценная любовь. Дар уникальных людей".

Ранее народная любимица опубликовала свежие фотографии со дня рождения сына. На снимках Ротару выглядит молодо и женственно, надев платье-вышиванку.

Также мы писали, что украинская певица впервые рассказала о серьезном заболевании. Мика Ньютон, которая сейчас живет в США, призналась, что поборола онкологическое заболевание.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!