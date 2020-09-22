«Любовь вечна»: Ротару поделилась черно-белым снимком с покойным мужем

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Таисия Ерохина
Народная артистка
Украины София Ротару поделилась в Сети архивным черно-белым снимком, на котором
запечатлена вместе с покойным мужем. Фото появилось в Instagram-аккаунте певицы.
Так, 52 года
назад артистка вышла замуж за Анатолия Евдокименко. В день свадьбы, которая
состоялась 22 сентября 1968 года, Ротару опубликовала фотографию.
"Есть вечная
Любовь...", - кратко подписала снимок Ротару.
Добавим, что муж певицы
скончался в 2002 году.
В комментариях к публикации пользователи не жалели приятных слов. Многие написали, что семья Ротару для них является примером, а сама певица – эталоном порядочности. Также комментаторы согласились с артисткой в том, что вечная любовь существует: "Ваша семья - пример!", "Есть! И Ваша семья этому доказательство!", "Да, есть вечная любовь. Самая красивая и самая драгоценная любовь. Дар уникальных людей".
Ранее народная любимица опубликовала свежие фотографии со дня рождения сына. На снимках Ротару выглядит молодо и женственно, надев платье-вышиванку.
Также мы писали,
что украинская
певица впервые рассказала о серьезном
заболевании. Мика Ньютон, которая сейчас живет в США, призналась, что
поборола онкологическое заболевание.
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