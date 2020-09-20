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Украинская певица впервые рассказала о страшном заболевании

У певицы диагностировали рак яичников

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

34-летняя украинская артистка Мика Ньютон, которая сейчас живет в США, призналась, что поборола онкологическое заболевание. Такое заявление певице сделала в программе "Светская жизнь с Екатериной Осадчей", опубликованной на YouTube-канале.

Украинская певица впервые рассказала о страшном заболевании

Мика Ньютон | Copyright: Dmitriy Larin

Артистка рассказала, что спустя год после свадьбы с владельцем американского модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведром, у нее диагностировали рак яичников. Мама знаменитости настояла на том, чтобы она сохранила свою болезнь в тайне от общественности.

Мика Ньютон призналась, что последний год в ее жизни был очень эмоциональным и тяжелым, она проверяла свой диагноз в нескольких лабораториях, потому что врачи не могли поверить в том, что у 33-летней женщины развилась такая болезнь. Чаще всего, она проявляется у людей старшего возраста. 

Сейчас артистка приехала в Украину и заявила, что поборола рак. Также Мика призвала всех женщин регулярно проходить обследования.

Раннее издание "Комментарии" сообщало, что украинская ведущая Алла Мазур рассказала, как победила онкологическое заболевание и впервые снялась для глянца без парика.


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