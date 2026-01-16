logo

Лыжется жить на пенсию: Долиний после аферы с квартирой сорвали гастрольный график в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Лыжется жить на пенсию: Долиний после аферы с квартирой сорвали гастрольный график в РФ

Лариса Долина осталась и без концертов, и без квартиры, которую продала сама

16 января 2026, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица и поклонница Путина Лариса Долина, оказавшаяся в центре внимания после громкой истории с продажей квартиры в террористической Москве, фактически осталась без концертной деятельности.

Лыжется жить на пенсию: Долиний после аферы с квартирой сорвали гастрольный график в РФ

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, таким образом путинистку решили наказать за ее попытки через суд вернуть себе жилье, за которое она уже получила деньги.

Выступы Долиной массово переносят или полностью отменяют. В результате артистка лишилась не только квартиры, но и возможности зарабатывать на концертах в ближайшие месяцы.

По данным СМИ, концертный директор Долиной Сергей Пудовкин избегает каких-либо объяснений по поводу ситуации: не комментирует отмену мер, не выходит на связь с журналистами и блокирует звонки.

"Я не знаю, какие события должны на это повлиять. Почему она должна остановить концертную деятельность? Все, что запланировано в графике, в полном объеме есть и будет", — заявлял он ранее.

Впрочем, уже известно об отмене, по меньшей мере, двух масштабных юбилейных концертов путинистки — в Москве и Санкт-Петербурге.

Также 13 февраля в концертном зале "Меридиан" состоится концерт-съемка "Парад юмора", участие в котором Долина подтверждала заранее. Однако ее имя без объяснений исчезло из списка заявленных артистов — на официальном сайте мероприятия о ней не упоминается.

Кроме этого, отменили и два следующих выступления певицы. В частности, не пройдет шоу в одном из баров, запланированное на весну. Цены на билеты колебались от 5000 рублей (2500 рублей) до 15 000 рублей (7500 рублей). "Концерт отменен. По каким причинам, не могу сказать", — сообщил администратор заведения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская исполнительница Лариса Долина, которая в последнее время стала известной из-за громкой истории с продажей квартиры в Москве, снова не смогла выступить с концертом. Как сообщают российские пропагандистские медиа, запланированное на яростное выступление путинистки в Санкт-Петербурге в очередной раз отменили. Первоначально концерт должен был состояться 25 февраля. В БКЗ "Октябрьский" сообщают, что новой датой определено 15 ноября.

Ранее стало известно, что после продажи своей квартиры Долина передала все вырученные средства мошенникам. Впоследствии она сменила позицию и решила обжаловать соглашение в суде. Таким образом покупательница фактически осталась и без жилья, и без денег. Суд принял решение в пользу скандальной певицы, однако со временем Верховный суд РФ это решение отменил.



