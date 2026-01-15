Російська виконавиця Лариса Доліна, яка останнім часом стала відомою через гучну історію з продажем квартири в Москві, знову не змогла виступити з концертом.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, запланований на лютий виступ путіністки в Санкт-Петербурзі вкотре скасували.

Спочатку концерт мав відбутися 25 лютого. Наразі в БКЗ "Октябрьский" повідомляють, що новою датою визначено 15 листопада.

"Концерт переноситься на 15 листопада 2026 року. Квитки з датою 25 лютого 2026 року дійсні. Приносимо свої вибачення за доставлені незручності", — повідомила концертна площадка.

За кількістю реалізованих квитків видно, що до повного залу ще далеко. Ймовірно, як і у випадку з виступом у терористичній Москві, цей концерт також можуть остаточно скасувати.

Раніше стало відомо, що після продажу своєї квартири Доліна передала всі виручені кошти шахраям. Згодом вона змінила позицію та вирішила оскаржувати угоду в суді. Таким чином покупниця фактично залишилася і без житла, і без грошей. Суд ухвалив рішення на користь скандальної співачки, однак згодом Верховний суд РФ це рішення скасував.

Ця ситуація спричинила значний резонанс у суспільстві, після чого концерти Доліної почали масово знімати з афіш. На ті ж виступи, які все ж залишалися в графіку, глядачі практично перестали купувати квитки.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російську співачку Ларису Доліну, яка стала відомою через аферу з продажем квартири в Москві, планують примусово виселити з житла. За інформацією російських ЗМІ, у потерпілої від квартирної афери Поліни Лурьє урвався терпець, після чого вона подала заяву про примусове виселення путіністки.

Раніше представник Доліної відмовлявся підписувати акт приймання-передачі житла, аргументуючи це тим, що сама співачка не виїхала вчасно. Попри те, що всі встановлені строки для звільнення московської квартири для Лариси вже минули, вона не стала завершувати переїзд і раптово залишила Росію. Згодом з’ясувалося, що артистка перебуває в ОАЕ, де насолоджується теплом, тоді як проблеми людини, яка постраждала від квартирної афери, її не хвилюють.

