Російська співачка та прихильниця Путіна Лариса Доліна, яка опинилася в центрі уваги після гучної історії з продажем квартири в терористичній Москві, фактично залишилася без концертної діяльності.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, таким чином путіністку вирішили покарати за її спроби через суд повернути собі житло, за яке вона вже отримала гроші.

Наразі виступи Доліної масово переносять або повністю скасовують. У результаті артистка втратила не лише квартиру, а й можливість заробляти на концертах у найближчі місяці.

За даними ЗМІ, концертний директор Доліної Сергій Пудовкін уникає будь-яких пояснень щодо ситуації: не коментує скасування заходів, не виходить на зв’язок із журналістами та блокує дзвінки.

"Я не знаю, які події мали на це вплинути. Чому вона повинна зупинити концертну діяльність? Все, що заплановано в графіку, в повному обсязі є і буде", — заявляв він раніше.

Втім, уже відомо про скасування щонайменше двох масштабних ювілейних концертів путіністки — у Москві та Санкт-Петербурзі.

Також 13 лютого у концертному залі "Меридіан" має відбутися концерт-зйомка "Парад гумору", участь у якому Доліна підтверджувала заздалегідь. Проте наразі її ім’я без пояснень зникло зі списку заявлених артистів — на офіційному сайті заходу про неї не згадується.

Окрім цього, скасували й два наступні виступи співачки. Зокрема, не відбудеться шоу в одному з барів, заплановане на весну. Ціни на квитки коливалися від 5000 рублів (2500 грн) до 15 000 рублів (7500 грн). "Концерт скасовано. З яких причин, не можу сказати", — повідомив адміністратор закладу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська виконавиця Лариса Доліна, яка останнім часом стала відомою через гучну історію з продажем квартири в Москві, знову не змогла виступити з концертом. Як повідомляють російські пропагандистські медіа, запланований на лютий виступ путіністки в Санкт-Петербурзі вкотре скасували. Спочатку концерт мав відбутися 25 лютого. Наразі в БКЗ "Октябрьский" повідомляють, що новою датою визначено 15 листопада.

Раніше стало відомо, що після продажу своєї квартири Доліна передала всі виручені кошти шахраям. Згодом вона змінила позицію та вирішила оскаржувати угоду в суді. Таким чином покупниця фактично залишилася і без житла, і без грошей. Суд ухвалив рішення на користь скандальної співачки, однак згодом Верховний суд РФ це рішення скасував.