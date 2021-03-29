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Мадонна в откровенном нижнем белье вызвала споры в сети (ФОТО)

Публикация Мадонны озадачила ее поклонников

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий

62-летняя "королева поп-музыки" Мадонна любит удивлять публику и часто делится с подписчиками провокационными фотографиями. На этот раз певица "завела" сеть кадрами в кружевном нижнем белье.

Мадонна в откровенном нижнем белье вызвала споры в сети (ФОТО)

Мадонна / фото: gettyimages

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в откровенном кружевном комплекте нижнего белья, демонстрируя свою пышную грудь и талию. Свой образ Мадонна дополнила чулками, черным беретом с цепью, массивным украшением на шее, а также макияжем в стиле smoky eyes. 

Меньше чем за сутки публикация исполнительницы собрала более 953 тысяч лайков и неоднозначные комментарии от поклонников. Одни пользователи сети раскритиковали снимки Мадонны, отметив, что она уже не в том возрасте: "Понесло старушку", "Разве вы не стары для этого?", "Окей, я просто напишу факт: Ты старая", "Время прикрыть Мадонну", — написали фолловеры.

Другие пользователи же, наоборот, были в восторге от откровенных фотографий знаменитости: "Самая удивительная женщина", "Эротика", "Ты потрясающая", "Богиня", "Очень горячая", — отметили фанаты.

Напомним, что в октябре 2020 года 62-летняя американская звезда Мадонна неожиданно перекрасила волосы в розовый цвет и сделала селфи. В своей публикации она написала, что так выглядит лицо женщины, которая только что проголосовала на выборах

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "королева поп-музыки" Мадонна после выпуска своего 19-го альбома под названием Madame X, приступила к созданию собственного парфюма, который буквально создан по мотивам ее пластинки.


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