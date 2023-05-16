Максим Галкин решил судиться с Кремлем: что требует комик

Комик из России Максим Галкин 16 сентября 2022 года оказался в реестре "иноагентов" РФ. Но теперь, как сообщает Mash, шоумен направил иск в Замоскворецкий суд Москвы, настаивая лишить его такого статуса.

Максим Галкин (фото из открытых источников)

Что побудило Галкина к этому – неизвестно. В начале шоумен был рад такому статусу, потому что он говорит сам за себя: человек не является сторонником российской агрессии и выступает на стороне Украины в этой агрессивной войне.

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Ранее шоумен часто повторял, что он "иноагент". В частности, на своих выступлениях юморист постоянно это подчеркивал.

Как только началось полномасштабное российское вторжение, Максим Галкин уехал из России. Второй год он живет на территории Израиля, откуда постоянно гастролирует по разным странам, при этом часть вырученных средств перечисляет беженцам из Украины.

К этому времени Галкин получил паспорт гражданина Израиля, как и Алла Пугачева.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне налетели на Галкина за поездку с детьми в Париж. Известный юморист из РФ Максим Галкин, категорически не принимающий путинскую агрессию на украинской земле, вместе со своими детьми Елизаветой и Гарри побывал в Париже, в парке развлечений "Диснейленд". Знаменитость обнародовала фотографии по отдыху в социальных сетях. Лишь малая часть пользователей радовалась юмористам и его детям. Однако большинство подписчиков писали циничные комментарии и всячески издевались над звездной семьей. Некоторым сначала показалось, что у Лизы и Гарри грустный взгляд. Однако еще больше пользователей стали насмехаться над тем, что комик с детьми были в "Диснейленде" без мамы — жены Галкина, звезды советской эстрады и российской легенды Аллы Пугачевой, которая срочно вылетела в российскую столицу, чтобы провести в последний путь одного из старых друзей, российского модельера-кутюрье недавно ушедшего из жизни Валентина Юдашкина.