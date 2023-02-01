Манил пальчиком: Данилко рассказал о встрече с Путиным

Украинский исполнитель Андрей Данилко сообщил о своей давней встрече с Владимиром Путиным. Это было около двадцати лет назад. По словам артиста, диктатор Кремля хотел пообщаться с популярной в обеих странах Веркой Сердючкой.

Верка Сердючка (фото из открытых источников)

Певец признается, что в то время он был под действием алкоголя и был инициатором визуального контакта с Путиным. Но от дальнейшего разговора с главой Кремля исполнитель отказался.

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"В Кремле виделись, в 2004 году. В конце шоу я был пьян и со всеми блестками Сердючки. Я увидел его и дал ему знак пальцем: "Давай, милый, подходи". Он жестикулировал и сказал мне: "нет, ты иди ко мне". И я побежал. Я думаю, что он мог даже влюбиться. Он пригласил меня на афтершоу, но я не пошел. С тех пор он, видимо, стал другим человеком, способным влюбиться только в себя", — сказал Данилко во время разговора с журналистами Corriere della Sera .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Андрей Данилко чуть не проиграл свою квартиру на Крещатике . Инцидент произошел во время нового развлекательного шоу под названием "Маска", адаптированного The Masked Singer. Данилко чуть не лишился своего жилья на Крещатике, как выяснилось позже. Да, он поспорил со своей сценической мамой, что за образом скрывается именно эта конкретная звезда (он назвал имя). Артист был так уверен в своей правоте, что не побоялся поспорить на собственную квартиру. В противном случае, он мог ее проиграть. Полякова вспомнила, что Данилко даже позвонил какой-нибудь звезде, чтобы спросить, не она ли это. Но "секретная" знаменитость до последнего отрицала свое участие в шоу, чтобы не испортить интригу.