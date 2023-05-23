MARUV хочет вернуться в Украину: что известно о планах скандальной певицы

Исполнительница MARUV (Анна Корсун), почти исчезнувшая "с радаров" после того, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, сейчас никак не осуждает проявление российской агрессии. Однако, немалому количеству сограждан интересно почему знаменитость ничего не говорит.

Певица MARUV (фото из открытых источников)

По информации блогера Богдана Беспалова, у него есть данные от информаторов, которые являются хорошими знакомыми MARUV и ее мужа Александра Корсуна. Анонимно они рассказывают о планах знаменитости и ее мужа, даже рассказывают об их откровенных решениях.

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"Они с Аней приняли решение переждать войну", — прочел известие от инсайдеров упоминавшийся блогер.

В частности, информаторы говорят, что MARUV родила ребенка в столице и это было не просто так. Исполнительницу таки заметили в одном из роддомов Киева прошлым летом. Как утверждают инсайдеры, Аня Корсун приняла решение родить в Украине, чтобы в дальнейшем иметь шанс вернуться в свою страну.

"Рожали именно в Киеве, чтобы в случае победы Украины сказать, что они не предатели, и молчали, потому что заботились о безопасности ребенка. Если поймут, что с Украиной не сложится, то им лучше вернуться в Москву и начать все с начала", — добавляют иточники.

Как они продолжили, MARUV не разрывала контракты с российским лейблом, поэтому имеет шанс продолжить карьеру на территории РФ. Но, муж знаменитости еще раздумывает над возможностью остаться в ОАЭ, где супруги будто живут и сейчас.

"Им не важно, гривны или рубли. По их мнению, война РФ против Украины – грязные игры", – процитировал инсайдерское сообщение Беспалов.

Исполнительница, которая родом из Днепропетровской области, выступала и жила в РФ, до полномасштабного вторжения совместно работала над песнями с россиянами, такими как поклонник Путина Филипп Киркоров. После 24 февраля 2022 года певица ничего не говорила о войне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пока в Украине продолжается война, MARUV развлекается в Турции.