Меган Маркл - 40: как звезда сериалов стала герцогиней

Сегодня, 4 августа, свой день рождения отмечает бывшая актриса, супруга принца Гарри — Меган Маркл, герцогиня Сассекская. В этом году ей исполнилось 40 лет. По этому случаю, мы вспомнили самые интересные факты из ее биографии.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл / Фото: Getty Images

С детства мечтала стать актрисой

Отец Меган Маркс работал режиссером по свету, поэтому часто брал дочь с собой на съемочную площадку. В юном возрасте девушка решила, что станет актрисой, а в 2002 году она получила первую роль в сериале "Главный госпиталь".

Раньше работала каллиграфом

До того как начать актерский путь, Меган Маркл подрабатывала каллиграфом. В одном из интервью она отметила, что эта работа стала для нее чем-то вроде труда официантки: "Чтобы попасть на чью-то известную свадьбу, я не обслуживала столы, а подписывала приглашения. Одно из них доставалось и мне".

С детства отстаивала идеалы феминизма

Активисткой Меган стала еще в 11 лет. Тогда она, искренне оскорбившись рекламой мыла, в которой использовался образ "женщины на кухне", написала письмо Первой леди США Хиллари Клинтон, а также другим политикам с жалобами на то, что эта реклама нарушает принципы гендерного равенства.

Поездка в Лондон

В 15-летнем возрасте Меган Маркл впервые побывала в Лондоне и сфотографировалась со своей подругой на фоне Букингемского дворца. А через 21 год она вышла замуж на внука королевы Великобритании. Удивительное совпадение, не правда ли?

Знакомство с принцем Гарри

Актриса Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри на "слепом" свидании, которое устроила ее приятельница. Спустя несколько недель герцог Сассекский предложил Меган отправится с ним в Ботсвану и их отношения начали стремительно развиваться. В ноябре 2017 года они объявили о своей помолвке и в этом же месяце Меган официально завершила свою актерскую карьеру. В мае 2019 года на свет появился их первенец — сын Арчи., а в июне 2021 года — дочь Лилибет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты считают, что Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри по расчету.

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