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Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочери Лилибет

Актриса написала для своего сына детскую историю

сегодня, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева

Актриса впервые вышла в свет после того, как недавно стала мамой во второй раз. Меган дала интервью, в котором подробно рассказала о своей новой книге, что написала специально для своего сына Арчи. Сообщает Hello!

Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочери Лилибет

Меган Маркл (фото из открытых источников)

Она пришла на радио-шоу "NPR Morning Edition Sunday", 20 июня, в День отца. Общаясь с продюсером Самантой Балабан, она призналась, что теперь может рассказать своему сыну о написанной книге.

Книга называет The Bench ("Лавка"). Это замечательная детская история о любви отца к сыну. Жена принца Гарри рассказала, что ее сыну очень нравится книга, ведь он охотно ее слушает. 

"Арчи обожает эту книгу, у него огромный интерес к книгам. Мы часто читаем ему книги, а он хочет еще и еще. И теперь я могу сказать ему:" Мама написала книгу для тебя ", — отметила актриса.

Стало известно, что название книги — это особое место, где отец может провести время со своим сыном. Книга увидела свет 8 июня, ее напечатало издательство Random House Children's Books.

Меган Маркл также отметила, что в книге изображен ее любимый цветок и мамы принца Гарри — Дианы.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" информировало о том, что Елизавета очень тепло поздравила своего внука, принца Гарри и его жену с рождением дочери, которую назвали в честь ее и принцессы Дианы.

После чудесного известия о том, что Гарри и Меган вдруг стали родителями, мир заждался реакции королевы Елизаветы, потому что она долго "официально" молчала. Но стало известно, что монарх, узнав радостную весть, лично поздравила Гарри и Меган. Пресс-секретарь Букингемского дворца рассказал СМИ, что все представители монаршей семьи в восторге от этой счастливой вести.

 
 


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Источник: https://www.hellomagazine.com/royalty/20210620115762/meghan-markle-first-interview-since-lilis-birth/
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