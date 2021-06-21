Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочери Лилибет

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Лиля Воробьева
Актриса впервые вышла в свет после того, как недавно стала мамой во второй раз. Меган дала интервью, в котором подробно рассказала о своей новой книге, что написала специально для своего сына Арчи. Сообщает Hello!
Меган Маркл (фото из открытых источников)
Она пришла на радио-шоу "NPR Morning Edition Sunday", 20 июня, в День отца. Общаясь с продюсером Самантой Балабан, она призналась, что теперь может рассказать своему сыну о написанной книге.
Книга называет The Bench ("Лавка"). Это замечательная детская история о любви отца к сыну. Жена принца Гарри рассказала, что ее сыну очень нравится книга, ведь он охотно ее слушает.
Стало известно, что название книги — это особое место, где отец может провести время со своим сыном. Книга увидела свет 8 июня, ее напечатало издательство Random House Children's Books.
Меган Маркл также отметила, что в книге изображен ее любимый цветок и мамы принца Гарри — Дианы.
Напомним, что ранее издание "Комментарии" информировало о том, что Елизавета очень тепло поздравила своего внука, принца Гарри и его жену с рождением дочери, которую назвали в честь ее и принцессы Дианы.После чудесного известия о том, что Гарри и Меган вдруг стали родителями, мир заждался реакции королевы Елизаветы, потому что она долго "официально" молчала. Но стало известно, что монарх, узнав радостную весть, лично поздравила Гарри и Меган. Пресс-секретарь Букингемского дворца рассказал СМИ, что все представители монаршей семьи в восторге от этой счастливой вести.
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