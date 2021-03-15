Меладзе снова станет отцом: экс-участница «ВИА Гра» показала беременный живот

55-летний российский певец Валерий Меладзе и его 41-летняя супруга, экс-участница "ВИА Гры" Альбина Джанабаева объявили, что скоро снова станут родителями.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в темном длинном платье, демонстрирующем округлившийся животик. Очевидно, что певица уже на третьем триместре беременности, так что прибавление в семье ожидается очень скоро. Сама Альбина не стала ничего рассказывать, а свой пост коротко подписала: "В ожидании" и поставила эмодзи в виде красного сердечка.

К слову, за четыре часа публикация знаменитости набрала почти 40 тысяч лайков, а поклонники не устают поздравлять звездную пару с радостным событием: "Оооо! Поздравляю", "Ничего себе! Поздравляем вас", "Вот это новость", "Интересно, мальчик или девочка", "Поздравляю от всего сердца", "Какая вы красотка", — пишут фолловеры.

Отметим, что в мае 2019 года Джанабаева призналась, что они с Валерием хотят еще одного малыша. Это будет их третий общий ребенок. От предыдущего брака с Ириной у артиста есть три дочери: Инга, Софья и Арина. В 2012 году Валерий разошелся с супругой и ушел к экс-участнице "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой, с которой у него был роман. Певица в 2004 году родила ему сына Константина и в 2014-м — Луку. В том же году пара официально зарегистрировала свои отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Вера Брежнева, которая вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе, раскрыла детали их семейной жизни и рассказала о сложностях, которые между ними возникали.

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