"Реально сложно": Вера Брежнева рассказала об отношениях с Меладзе

Известная украинская исполнительница Вера Брежнева в своем интервью на YouTube-канале Армана Давлетярова призналась, после чего она поняла, что хочет всю жизнь прожить с популярным продюсером Константином Меладзе. По ее словам, это мысль пришла к ней после долгой притирки друг к другу.

Вера Брежнева. Фото из Instagram

"Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить", — объяснила знаменитость.

Кроме того, Вера добавила, что у них супругом совершенно разные характеры: он спокойный, а она – вспыльчивая. Именно по этой причине в их семье время от времени и возникают разногласия. Потому что если у Константина закончится терпение, то он может ударить кулаком по столу. Но после многих лет совместной жизни Брежнева уже досконально знает характер своего мужа, поэтому старается не доводить до возникновения подобных ситуаций.

Звезда также рассказала, что у Меладзе есть определенные табу, которые она смогла понять и принять лишь со временем. Например, ее муж не летает на самолетах, а ездит только на машине. Сейчас она уже понимает это, поэтому тоже начала ездить с ним.

Брежнева подчеркнула, что она очень ревнива, поэтому лишний раз давать ей повод для ревности точно не стоит.





Как сообщало издание "Комментарии", Вера Брежнева раскрыла правду об отношениях с Меладзе. Популярная украинская певица Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни после многочисленных слухов о разводе с мужем Константином Меладзе. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.





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