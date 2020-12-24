"Меня так сильно не любил никто": популярная украинская певица вышла замуж за российского бизнесмена

Популярная украинская исполнительница Анна Дзюба, которая выступает в дуэте Artik & Asti, заключила брак с влиятельным российским бизнесменом. О радостном известии она написала на своей странице в социальных сетях.

Анна Дзюба с мужем. Фото: rbc.ua

Любимого певицы зовут Станислав Юркин, он предприниматель из Москвы. В своей публикации в Instagram Анна не побоялась заявить всем поклонникам, что очень сильно любит своего новоиспеченного супруга.

"Я никогда ещё так сильно не любила. И меня никогда так не любил никто. Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины", — призналась звезда.

Артистка говорит, что ей крупно повезло, что она встретила именно этого мужчину. Она благодарит Бога за то, что теперь каждый день они могут быть вместе.

Дзюба рассказала, что они пока только расписались, а само торжество решили перенести на потом из-за пандемии коронавируса. Девушка добавила, что они хотят устроить пышную и большую свадьбу в следующем году.

Известно, что влюбленные познакомились в мае прошлого года. У ее избранника уже есть ребенок от прошлых отношений, а для украинской певицы это первый брак.

Artik & Asti – это популярная поп-группа Украины, которая была создана в 2010 году. Их песни становятся хитами, а множество украинцев знают их наизусть.

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