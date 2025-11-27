logo

Месть не останавливается: российские власти устроили новые проблемы Пугачевой
commentss НОВОСТИ Все новости

Месть не останавливается: российские власти устроили новые проблемы Пугачевой

В России посягнули на имущество Аллы Пугачевой.

27 ноября 2025, 22:13
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российская исполнительница Алла Пугачева, публично выступившая в поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения РФ, продолжает сталкиваться с проблемами у себя в стране. Как пишут пропагандистские российские медиа, артистку могут лишить права собственности на земельный участок рядом с его домом в Солнечногорске.

Месть не останавливается: российские власти устроили новые проблемы Пугачевой

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

На этот раз российские власти прицепились к пирсу, стоящему на берегу реки Истра. По мнению Росводресурса, Пугачева якобы самовольно пользуется прибрежной полосой на территории, а разрешительных документов на сооружение у артистки не обнаружили. Поэтому было принято решение демонтировать пирс.

Однако на этом структура террористической РФ останавливаться не планирует — ее намерение состоит в том, чтобы полностью отнять у Пугачевой землю. Внезапно "оказалось", что этот участок относится к категории особо охраняемых территорий и имеет статус, предусматривающий рекреационное использование. В связи с этим материалы направили в Генпрокуратуру с требованием изъять у певицы 25,5 соток, а затем выставить землю на торги.

Впрочем, подобные мелкие действия российских вряд ли существенно повлияют на настроение легендарной исполнительницы – недавно она приобрела виллу в одной из европейских стран стоимостью 49 миллионов рублей. Новая недвижимость находится в престижной части Болгарии, и семья Пугачевой потенциально может перебраться туда из Кипра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , после террористического вторжения РФ поддерживающая Украину, получила неожиданное предложение. Скандальный стилист Сергей Зверев, у которого несколько родственников "закобзонились" на войне в Украине, обратился в Примадонну из-за росСМИ.

Несмотря на противоположные позиции, Зверева, поддерживающего путинский режим, долгое время считали близким другом Пугачевой. Он отказался высказываться негативно об артистке после того, как она покинула РФ, и заявил, что обязан своей карьерой именно Алле.



