Помста не зупиняється: російська влада влаштувала нові проблеми Пугачовій

Російська виконавиця Алла Пугачова, яка публічно виступила на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення РФ, і далі стикається з проблемами у себе в країні. Як пишуть пропагандистські російські медіа, артистку можуть позбавити права власності на земельну ділянку поруч із її будинком у Сонячногірську.

Алла пугачова (фото з відкритих джерел)

Цього разу російська влада причепилася до пірсу, що стоїть на березі річки Істра. На думку Росводресурсу, Пугачова нібито самовільно користується прибережною смугою біля своєї території, а дозвільних документів на споруду в артистки не виявили. Через це було ухвалено рішення демонтувати пірс.

Однак на цьому структура терористичної РФ зупинятися не планує — її намір полягає у тому, щоб повністю відібрати у Пугачової землю. Раптово "виявилося", що ця ділянка належить до категорії особливо охоронюваних територій і має статус, який передбачає рекреаційне використання. У зв’язку з цим матеріали направили до Генпрокуратури з вимогою вилучити у співачки 25,5 соток, а після — виставити землю на торги.

Втім, подібні дрібні дії російської влади навряд чи суттєво вплинуть на настрій легендарної виконавиці — нещодавно вона придбала віллу в одній з європейських країн вартістю 49 мільйонів рублів. Нова нерухомість міститься у престижній частині Болгарії, і родина Пугачової потенційно може перебратися туди з Кіпру.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного вторгнення РФ підтримує Україну, отримала неочікувану пропозицію. Скандальний стиліст Сергій Звєрєв, у якого кілька родичів "закобзонилися" на війні в Україні, звернувся до Примадонни через росЗМІ.

Попри протилежні позиції, Звєрєва, який підтримує путінський режим, тривалий час вважали близьким другом Пугачової. Він відмовився висловлюватися негативно про артистку після того, як вона залишила РФ, і заявив, що завдячує своєю кар’єрою саме Аллі.

