Пугачова отримала несподівану пропозицію з Кремля

Російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного вторгнення РФ підтримує Україну, отримала неочікувану пропозицію. Скандальний стиліст Сергій Звєрєв, у якого кілька родичів "закобзонилися" на війні в Україні, звернувся до Примадонни через росЗМІ.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Попри протилежні позиції, Звєрєва, який підтримує путінський режим, тривалий час вважали близьким другом Пугачової. Він відмовився висловлюватися негативно про артистку після того, як вона залишила РФ, і заявив, що завдячує своєю кар’єрою саме Аллі.

"А я ніколи про неї теж не говорив нічого поганого. Вона мій наставник, моя муза. Якби не Алла, я б зараз що робив? Чим би я зараз займався, скажіть? Я завжди їй буду вдячний", — заявив стиліст.

Звєрєв підкреслив, що Пугачова нині перебуває у чудовій формі та прекрасно виглядає. Він запропонував співачці не проґавити момент і знову вийти на сцену з сольним виступом.

"До речі, вона перебуває в хорошій формі. Алла має шикарний вигляд. Їй треба сольник дати, поки вона набрала таку красу", — запропонував Сергій.

Також він висловив переконання, що Пугачова нібито ще повернеться до терористичної РФ, стверджуючи, що іншого варіанту вона не матиме.

"Повернеться, звичайно. Нікуди вона не дінеться!", — підсумував Звєрєв.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито підтримала Україну, вирішила змінити місце проживання. Раніше музичний критик Сергій Сосєдов повідомляв, що Примадонна планує переїзд до Болгарії, однак, за даними російських ЗМІ, у артистки з’явився ще один, більш неочікуваний варіант.

Згідно з інформацією джерел, Пугачова розглядає можливість переїзду до Швейцарії. Таке рішення вона прийняла задля більшої приватності — співачка сподівається, що там її менше турбуватимуть шанувальники, які часто впізнають її на вулицях. Водночас у Росії на цю новину відреагували негативно та спробували знайти недоліки в обраному напрямку.

