Мэттью Перри провели вскрытие: что известно о смерти актера из сериала "Друзья"

Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу днем. Актеру провели вскрытие тела, но причина его смерти пока неизвестна. Власти все еще ждут результатов токсикологических исследований.

Американский актер Мэттью Перри. Фото из открытых источников

Медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес в воскресенье опубликовала свой первый отчет об актере Мэттью Перри, умершем 28 октября в возрасте 54 лет. В сообщении говорится, что вскрытие звезды сериала "Друзья" завершено, но судмедэксперту требуется "дополнительное расследование" смерти. Таким образом ожидаются результаты токсикологических анализов.

В записях судебно-медицинского эксперта указано, что тело Мэттью Перри готово к передаче его семье.

Напомним, Мэттью Перри нашли мертвым в собственном джакузи. Предварительные анализы не выявили следы наркотиков, а также преступных действий. Наибольшую популярность Мэттью Перри получил благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Сериал транслировался американской телекомпанией NBC в 1994-2004 годах. Его показали более чем в 100 странах, а последний эпизод посмотрело 52,5 миллиона американских зрителей. "Друзья" получили много престижных наград.

В 2022 году Перри выпустил автобиографию, где признался, что много лет боролся с зависимостью от алкоголя, наркотиков и лекарств. В своих мемуарах на Мэттью Перри писал, что "должен быть мертвым". Таким образом, актер вспоминал случай , когда врачи давали ему 2% на то, что он выживет.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Мэттью Перри перед смертью опубликовал свое последнее фото и сообщение к нему. Звезда сериала "Друзья" неожиданно показала свое место смерти.