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Мэттью Перри провели вскрытие: что известно о смерти актера из сериала "Друзья"

Что известно о смерти актера Мэттью Перри после вскрытия. Первые выводы судебно-медицинского эксперта.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу днем. Актеру провели вскрытие тела, но причина его смерти пока неизвестна. Власти все еще ждут результатов токсикологических исследований.

Мэттью Перри провели вскрытие: что известно о смерти актера из сериала "Друзья"

Американский актер Мэттью Перри. Фото из открытых источников

Медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес в воскресенье опубликовала свой первый отчет об актере Мэттью Перри, умершем 28 октября в возрасте 54 лет. В сообщении говорится, что вскрытие звезды сериала "Друзья" завершено, но судмедэксперту требуется "дополнительное расследование" смерти. Таким образом ожидаются результаты токсикологических анализов.


В записях судебно-медицинского эксперта указано, что тело Мэттью Перри готово к передаче его семье.

Напомним, Мэттью Перри нашли мертвым в собственном джакузи. Предварительные анализы не выявили следы наркотиков, а также преступных действий. Наибольшую популярность Мэттью Перри получил благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Сериал транслировался американской телекомпанией NBC в 1994-2004 годах. Его показали более чем в 100 странах, а последний эпизод посмотрело 52,5 миллиона американских зрителей. "Друзья" получили много престижных наград.

В 2022 году Перри выпустил автобиографию, где признался, что много лет боролся с зависимостью от алкоголя, наркотиков и лекарств. В своих мемуарах на Мэттью Перри писал, что "должен быть мертвым". Таким образом, актер вспоминал случай , когда врачи давали ему 2% на то, что он выживет.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Мэттью Перри перед смертью опубликовал свое последнее фото и сообщение к нему. Звезда сериала "Друзья" неожиданно показала свое место смерти.



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