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Михаил Боярский госпитализирован с неизвестным диагнозом

Стало известно о состоянии актера

сегодня, 09:21
Автор:

Мокрик Анастасия

Известный актер Михаил Боярский был госпитализирован с неизвестным диагнозом. Незадолго до этого ему была сделана прививка от коронавируса. Об этом передает Telegram-канал Mash. 

Михаил Боярский госпитализирован с неизвестным диагнозом

Подробности госпитализации Боярского - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, в понедельник, 15 февраля, Боярский пожаловался на плохое самочувствие. У него поднялась температура и появились некоторые симптомы ОРВИ. Состояние актера насторожило его близких и они вызвали ему скорую помощь. После этого он был госпитализирован. 

Спустя один день супруга Боярского актриса театра и кино Лариса Луппиан вышла на связь и прокомментировала госпитализацию своего мужа. Как оказалось, в медучреждении артисту сделали тест на коронавирус. Однако результат был отрицательный. Отмечается, что чуть больше недели назад Михаил Боярский делал вакцинацию от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". 

Лариса Луппиан сообщила, что она до сих пор не знает, что на самом деле случилось с ее супругом. По её словам, у артиста была сильная слабость и температура 38. Предположительно, причиной плохого самочувствия Боярского могла стать сосудистая реакция. Однако на данный момент так и остается неизвестным, что конкретно привело к ухудшению состояния актера. 

На сегодняшний день известно, что кинозвезда чувствует себя намного лучше и уже просит родственников забрать его из больницы. Об этом рассказала его сестра Екатерина, передает Комсомольская правда

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что солист "Руки вверх" рассказал о серьезном заболевании. Также сайт информировал о смерти известного актера, сыгравшего в телесериале "След".



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Источник: https://t.me/breakingmash/23671
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