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Главная Новости Звезды персона Умер известный российский актер, сыгравший в сериале "След"
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Умер известный российский актер, сыгравший в сериале "След"

Звезда телесериала След умер в реанимации

сегодня, 08:57
Автор:

Мокрик Анастасия

Стало известно о гибели российского актера Олега Валкмана, которого многие знают как Бориса Селиванова из популярного сериала "След". Его сердце перестало биться на 52-ом году жизни. Об этом информирует Пятый канал.

Умер известный российский актер, сыгравший в сериале "След"

Умер актер Олег Валкман - фото: из открытых источников

По словам источника, смерть Валкмана наступила в субботу, 13 февраля. Известно, что он умер, находясь в реанимации. Информацию о смерти актера подтвердила его представитель Анна Мишина. Однако причина смерти остается на данный момент неизвестной.

Мишина рассказала, что незадолго до смерти Валкману стало плохо. У него резко стала подниматься температура. Близкие актера вызвали скорую помощь, после чего медики госпитализировали его. Некоторое время он провел в реанимации, а затем умер. По словам Анны, она не знает, от чего конкретно наступила смерть.

Умер известный российский актер, сыгравший в сериале ”След” - фото 2

Гибель кинозвезды прокомментировал также его коллега Сергей Пиоро, сыгравший баллиста-трасолога и капитана полиции Игоря Владиславовича Шустова в телесериале "След". Он рассказал о том, что у Валкмана были проблемы со здоровьем. По словам Пиоро, в ноябре у его коллеги случился приступ во время съемок. Однако после этого с ним всё было в порядке. Но, небольшая проблема со здоровьем у него всё же была.

На вчера, 15 февраля, было назначено вскрытие. На данный момент близкие Валкмана еще ничего не сообщили о результатах и настоящей причине смерти. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Дарья Петрожицкая рассказала про смерть ребенка, а также информировал о смерти известного джазового музыканта, обладателя 23 Грэмми.



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Источник: https://www.5-tv.ru/news/331626/podnalas-temperatura-stalo-ploho-predstavitel-zvezdy-sleda-rasskazala-oego-smerti/
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