Солист «Руки вверх» рассказал о серьезном заболевании

Язык
Coinspot 16.02.2021
BTC/USD
49302.73
ETH/USD
1789.97
LTC/USD
213.33
НБУ 16.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Известный
исполнитель, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков рассказал о том, что несколько
лет назад оказался на больничной койке из-за обычного синяка.
Сергей Жуков / фото: Pavel Kashaev
В
своем интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV исполнитель рассказал, что
в последний раз испытал отчаяние, когда пришел к врачам и спросил, когда ему
можно вернуться на сцену.
Известно,
что несколько лет назад певец ударился за кулисами об одну из конструкций, на
которую крепилось оборудование. У него образовался синяк, но Сергей не обратил
на травму никакого внимания. После этого у него стала развиваться грыжа,
которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем.
Солист
группы "Руки вверх" не уточнил, какой у него был диагноз, лишь отметил, что три
месяца был подключен к пятикилограммовому медицинскому аппарату, который ему
приходилось носить с собой. В тот период
его семья была не в Москве, и исполнитель был вынужден самостоятельно
преодолевать эти трудности.
Сергей
Жуков признался, что после перенесенной болезни изменил образ жизни, он бросил
вредные привычки и отменил половину своих концертов, чтобы больше времени
уделить отдыху или другой деятельности, которая отнимает не так много сил и
энергии.
Напомним, что известная украинская певица лечилась в США от рака: знаменитость
рассказала о симптомах и стоимости лечения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинский артист Сергей Бабкин рассказал оредком заболевании глаз, которое у него диагностировали. Сейчас музыкант
готовится ко второй операции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости