Солист «Руки вверх» рассказал о серьезном заболевании



















Известный исполнитель, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков рассказал о том, что несколько лет назад оказался на больничной койке из-за обычного синяка.

Сергей Жуков / фото: Pavel Kashaev

В своем интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV исполнитель рассказал, что в последний раз испытал отчаяние, когда пришел к врачам и спросил, когда ему можно вернуться на сцену. "Врачи на меня посмотрели и говорят: "Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы", — отметил Жуков.

Известно, что несколько лет назад певец ударился за кулисами об одну из конструкций, на которую крепилось оборудование. У него образовался синяк, но Сергей не обратил на травму никакого внимания. После этого у него стала развиваться грыжа, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем.

Солист группы "Руки вверх" не уточнил, какой у него был диагноз, лишь отметил, что три месяца был подключен к пятикилограммовому медицинскому аппарату, который ему приходилось носить с собой. В тот период его семья была не в Москве, и исполнитель был вынужден самостоятельно преодолевать эти трудности.

Сергей Жуков признался, что после перенесенной болезни изменил образ жизни, он бросил вредные привычки и отменил половину своих концертов, чтобы больше времени уделить отдыху или другой деятельности, которая отнимает не так много сил и энергии.

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