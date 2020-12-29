Михаил Ефремов вернется на телеэкраны уже в 2021 году. Сериал "Полет", в котором актер сыграл главную роль будет доступен к просмотру в следующем году.

Михаил Ефремов - фото из открытых источников

"Полет" — психологическая драма режиссера Петра Тодоровского, в котором Ефремов появится вместе с другими популярными актерами.

"Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", — сообщают в пресс-службе телеканала, на котором будут транслировать сериал.

Сам режиссер называет драму с участием Ефремова "историей о демонах", которые существует вместе с человеком и определяют его жизнь.

"Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока", — пересказывает слова создателя сериала пресс-служба телеканала.

Напомним, что актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за совершенное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался мужчина. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Известно, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста осудили на 7,5 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вдова Сергея Захарова, который скончался в результате ДТП, показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы. По словам адвоката пострадавшей стороны, это письмо показалось родственникам погибшего искренним и человечным.

Также известно, что осужденный российский актер написал письмо сыну погибшего. В этой весточке актер в который раз просит прощения. Пишет, что молится, а еще рассказывает о своих переживаниях и вспоминает, как сам 20 лет назад потерял отца.





















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