kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26729.24

ETH/USD

724.94

LTC/USD

127.47

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Михаил Ефремов вернется на телеэкраны
commentss НОВОСТИ Все новости

Михаил Ефремов вернется на телеэкраны

Сериал с участием осужденного актера будет доступен к просмотру в 2021 году

сегодня, 16:02
Автор:

Елизавета Черных

Михаил Ефремов вернется на телеэкраны уже в 2021 году. Сериал "Полет", в котором актер сыграл главную роль будет доступен к просмотру в следующем году. 

Михаил Ефремов вернется на телеэкраны

Михаил Ефремов - фото из открытых источников

"Полет" — психологическая драма режиссера Петра Тодоровского, в котором Ефремов появится вместе с другими популярными актерами. 

"Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", — сообщают в пресс-службе телеканала, на котором будут транслировать сериал. 

Сам режиссер называет драму с участием Ефремова "историей о демонах", которые существует вместе с человеком и определяют его жизнь.

"Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока", — пересказывает слова создателя сериала пресс-служба телеканала.

Напомним, что актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за совершенное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался мужчина. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Известно, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста осудили на 7,5 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вдова Сергея Захарова, который скончался в результате ДТП, показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы. По словам адвоката пострадавшей стороны, это письмо показалось родственникам погибшего искренним и человечным. 

Также известно, что осужденный российский актер написал письмо сыну погибшего. В этой весточке актер в который раз просит прощения. Пишет, что молится, а еще рассказывает о своих переживаниях и вспоминает, как сам 20 лет назад потерял отца.







Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/28/polet/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ