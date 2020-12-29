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Елизавета Черных
Михаил Ефремов вернется на телеэкраны уже в 2021 году. Сериал "Полет", в котором актер сыграл главную роль будет доступен к просмотру в следующем году.
Михаил Ефремов - фото из открытых источников
"Полет" — психологическая драма режиссера Петра Тодоровского, в котором Ефремов появится вместе с другими популярными актерами.
Сам режиссер называет драму с участием Ефремова "историей о демонах", которые существует вместе с человеком и определяют его жизнь.
Напомним, что актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за совершенное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался мужчина. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Известно, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста осудили на 7,5 лет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вдова Сергея Захарова, который скончался в результате ДТП, показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы. По словам адвоката пострадавшей стороны, это письмо показалось родственникам погибшего искренним и человечным.
Также известно, что осужденный российский актер написал письмо сыну погибшего. В этой весточке актер в который раз просит прощения. Пишет, что молится, а еще рассказывает о своих переживаниях и вспоминает, как сам 20 лет назад потерял отца.
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