Михаил Поплавский рассказал, какая у него пенсия

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Лиля Воробьева
Поющий ректор Михаил Поплавский признался, какая у него пенсия. По его словам, размер социальной выплаты составляет около 16-17 тысяч гривен. Об этом певец и политик рассказал в эфире программы "Светская жизнь" с Катериной Осадчей.
Михайло Поплавський (фото з відкритих джерел)
Ректор Киевского университета культуры сообщил журналистке, какая у него пенсия. По его словам, точную сумму выплат, которые он получает от государства, он не знает. Похоже, что Поплавского не слишком беспокоит размер социальной выплаты, ведь за его словами, этими выплатами занимаются и распоряжаются его помощники.
Недавно народный артист Украины публично заявил, что он завершает свою карьеру в шоу-бизнесе и уходит на пенсию. Народный депутат нескольких созывов сообщил, что будет развивать свой бизнес и рыбачить. Потому что ему нужно себя поберечь.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Поплавский снял новый клип, где превратил сало на золото. Певец представил неожиданную версию клипа на песню "Сало", которая известна поклонникам его творчества уже 20 лет.
Поющий ректор пришел на презентацию в необычном наряде: в желтом костюме, поверх которого набросил соболью горжетку c национальным платком и подвеску с надписью "SALO" на золотой цепи. Главным угощением на презентации стало сало. Над образами в клипе Поплавского работали стилисты, а также режиссер Елена Винярская. Они соединили национальную символику, традиции и современные тенденции.
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