Михаил Поплавский рассказал, какая у него пенсия

Поющий ректор Михаил Поплавский признался, какая у него пенсия. По его словам, размер социальной выплаты составляет около 16-17 тысяч гривен. Об этом певец и политик рассказал в эфире программы "Светская жизнь" с Катериной Осадчей.

Михайло Поплавський (фото з відкритих джерел)

Ректор Киевского университета культуры сообщил журналистке, какая у него пенсия. По его словам, точную сумму выплат, которые он получает от государства, он не знает. Похоже, что Поплавского не слишком беспокоит размер социальной выплаты, ведь за его словами, этими выплатами занимаются и распоряжаются его помощники.