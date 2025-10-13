Мик Джаггер появился на публике со своей на 44 года младшей девушкой: как выглядит пара

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик. Фото из открытых источников

Легендарный фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер появился на красной дорожке вместе со своей любимой Мелани Хэмрик, которая младше его на 44 года. Пара посетила осенний гала-концерт моды Нью-Йоркского городского балета 2025 года, состоявшийся в театре Дэвида Коха в Линкольн-центре.

82-летний Джаггер выглядел удивительно молодо и энергично, он улыбался фотографам и махал камерам рядом с 38-летней Мелани. Бывшая балерина выбрала длинное атласное платье с глубоким разрезом, элегантно подчеркнув свой образ красной помадой и классическими украшениями. Вместе пара излучала гармонию, уверенность и теплоту.

Несмотря на значительную разницу в возрасте, отношения Джаггера и Хэмрик продолжаются уже более десяти лет. Они познакомились в 2014 году во время концерта The Rolling Stones в Японии, а два года спустя у них родился сын Деверо.

Мелани Хэмрик завершила профессиональную карьеру в балете и сосредоточилась на семье. Тем временем Джаггер продолжает гастролировать. Он остается одним из самых активных артистов своего поколения.

Пара неоднократно подчеркивала, что их разница в возрасте не влияет на счастье.

"Мы счастливы такими, как есть. Возможно, когда-нибудь поженимся, а может — нет. Нам хорошо вместе, и мы не хотим ничего менять", — сказала Мелани Хэмрик французскому журналу Paris Match.

