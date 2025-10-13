Мік Джаггер з’явився на публіці зі своєю на 44 роки молодшою дівчиною: як виглядає пара

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Легендарний фронтмен гурту The Rolling Stones Мік Джаггер з’явився на червоній доріжці разом із своєю коханою Мелані Гемрік, яка молодша за нього на 44 роки. Пара відвідала осінній гала-концерт моди Нью-Йоркського міського балету 2025 року, що відбувся у театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі.
Мік Джаггер та Мелані Гемрік. Фото з відкритих джерел
82-річний Джаггер виглядав напрочуд молодо та енергійно, він посміхався фотографам і махав камерам поруч із 38-річною Мелані. Колишня балерина обрала довгу атласну сукню з глибоким розрізом, елегантно підкресливши свій образ червоною помадою й класичними прикрасами. Разом пара випромінювала гармонію, впевненість і теплоту.
Попри значну різницю у віці, стосунки Джаггера й Гемрік тривають уже понад десять років. Вони познайомилися у 2014 році під час концерту The Rolling Stones у Японії, а через два роки у них народився син Деверо.
Мелані Гемрік завершила професійну кар’єру в балеті та зосередилася на родині. Тим часом Джаггер продовжує гастролювати. Він залишається одним із найактивніших артистів свого покоління.
Мік Джаггер та Мелані Гемрік
Пара неодноразово підкреслювала, що їхня різниця у віці не впливає на щастя.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що культова рок-група The Rolling Stones готова подати до суду на Трампа.
Також "Коментарі" писали, що у британській в’язниці вбили фронтмена рок-гурту Lostprophets Іана Воткінса, який відбував 29-річний термін за педофілію.