Мік Джаггер з'явився на публіці зі своєю на 44 роки молодшою дівчиною: як виглядає пара
Мік Джаггер з’явився на публіці зі своєю на 44 роки молодшою дівчиною: як виглядає пара

82-річний Мік Джаггер з’явився на червоній доріжці разом із 38-річною Мелані Гемрік.

13 жовтня 2025, 12:30
Легендарний фронтмен гурту The Rolling Stones Мік Джаггер з’явився на червоній доріжці разом із своєю коханою Мелані Гемрік, яка молодша за нього на 44 роки. Пара відвідала осінній гала-концерт моди Нью-Йоркського міського балету 2025 року, що відбувся у театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі.

Мік Джаггер з’явився на публіці зі своєю на 44 роки молодшою дівчиною: як виглядає пара

Мік Джаггер та Мелані Гемрік. Фото з відкритих джерел

82-річний Джаггер виглядав напрочуд молодо та енергійно, він посміхався фотографам і махав камерам поруч із 38-річною Мелані. Колишня балерина обрала довгу атласну сукню з глибоким розрізом, елегантно підкресливши свій образ червоною помадою й класичними прикрасами. Разом пара випромінювала гармонію, впевненість і теплоту.

Попри значну різницю у віці, стосунки Джаггера й Гемрік тривають уже понад десять років. Вони познайомилися у 2014 році під час концерту The Rolling Stones у Японії, а через два роки у них народився син Деверо.

Мелані Гемрік завершила професійну кар’єру в балеті та зосередилася на родині. Тим часом Джаггер продовжує гастролювати. Він залишається одним із найактивніших артистів свого покоління.

Мік Джаггер з’явився на публіці зі своєю на 44 роки молодшою дівчиною: як виглядає пара - фото 2

Мік Джаггер та Мелані Гемрік

Пара неодноразово підкреслювала, що їхня різниця у віці не впливає на щастя.

"Ми щасливі такими, як є. Можливо, колись одружимося, а може — ні. Нам добре разом, і ми не хочемо нічого змінювати", — сказала Мелані Гемрік французькому журналу Paris Match.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що культова рок-група The Rolling Stones готова подати до суду на Трампа.

Також "Коментарі" писали, що у британській в’язниці вбили фронтмена рок-гурту Lostprophets Іана Воткінса, який відбував 29-річний термін за педофілію.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DPkPacUkXMQ/
