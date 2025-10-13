Мік Джаггер з’явився на публіці зі своєю на 44 роки молодшою дівчиною: як виглядає пара

Легендарний фронтмен гурту The Rolling Stones Мік Джаггер з’явився на червоній доріжці разом із своєю коханою Мелані Гемрік, яка молодша за нього на 44 роки. Пара відвідала осінній гала-концерт моди Нью-Йоркського міського балету 2025 року, що відбувся у театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік. Фото з відкритих джерел

82-річний Джаггер виглядав напрочуд молодо та енергійно, він посміхався фотографам і махав камерам поруч із 38-річною Мелані. Колишня балерина обрала довгу атласну сукню з глибоким розрізом, елегантно підкресливши свій образ червоною помадою й класичними прикрасами. Разом пара випромінювала гармонію, впевненість і теплоту.

Попри значну різницю у віці, стосунки Джаггера й Гемрік тривають уже понад десять років. Вони познайомилися у 2014 році під час концерту The Rolling Stones у Японії, а через два роки у них народився син Деверо.

Мелані Гемрік завершила професійну кар’єру в балеті та зосередилася на родині. Тим часом Джаггер продовжує гастролювати. Він залишається одним із найактивніших артистів свого покоління.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік

Пара неодноразово підкреслювала, що їхня різниця у віці не впливає на щастя.

"Ми щасливі такими, як є. Можливо, колись одружимося, а може — ні. Нам добре разом, і ми не хочемо нічого змінювати", — сказала Мелані Гемрік французькому журналу Paris Match.

