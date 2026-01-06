Микки Рурк просит фанатов о финансовой помощи из-за долгов за аренду

Американский актер Микки Рурк оказался в сложной финансовой ситуации и обратился за помощью к своим поклонникам. Как сообщает журнал People, актер запустил сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы рассчитаться с долгами по аренде жилья в Лос-Анджелесе и избежать выселения.

Микки Рурк. Фото: ТАСС

По данным издания, в декабре 2025 года владелец дома сообщил Микки Рурку о задолженности в размере 59 100 долларов и потребовал погасить ее или освободить квартиру в течение трех дней. Речь идет о трехкомнатном доме площадью около 160 квадратных метров, который актер арендует с марта 2025 года. Начальная стоимость аренды составила 5 200 долларов в месяц, однако впоследствии ее повысили до 7 000 долларов.

Дом, арендуемый Микки Рурком

Кампанию по сбору средств организовала подруга актера и представительница его менеджмента Лия-Джоэль Джонс. Сбор проходит при полном согласии Рурка, а цель состоит в том, чтобы собрать 100 тысяч долларов, которые должны покрыть задолженность за жилье, сопутствующие расходы и помочь актеру стабилизировать ситуацию. В первые часы кампании удалось собрать около 1,5 тысяч долларов.

"Мики сталкивается с очень реальной и срочной ситуацией: угрозой выселения из его дома. Этот сбор средств создается с полного разрешения Мики, чтобы помочь покрыть немедленные расходы, связанные с жильем, и предотвратить это", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, арендодатель требует не только погашения долга, но и компенсации юридических расходов и досрочного расторжения договора аренды.

