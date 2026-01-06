logo_ukra

BTC/USD

93778

ETH/USD

3241.87

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Мікі Рурк просить фанатів про фінансову допомогу через борги за оренду
commentss НОВИНИ Всі новини

Мікі Рурк просить фанатів про фінансову допомогу через борги за оренду

Голлівудський актор Мікі Рурк запустив збір коштів на GoFundMe через загрозу виселення з орендованого будинку.

6 січня 2026, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американський актор Мікі Рурк опинився у складній фінансовій ситуації та звернувся по допомогу до своїх прихильників. Як повідомляє журнал People, актор запустив збір коштів на платформі GoFundMe, аби розрахуватися з боргами за оренду житла в Лос-Анджелесі та уникнути виселення.

Мікі Рурк просить фанатів про фінансову допомогу через борги за оренду

Мікі Рурк. Фото: ТАСС

За даними видання, у грудні 2025 року власник будинку повідомив Мікі Рурка про заборгованість у розмірі 59 100 доларів і вимагав погасити її або звільнити помешкання протягом трьох днів. Йдеться про трикімнатний будинок площею близько 160 квадратних метрів, який актор орендує з березня 2025 року. Початкова вартість оренди становила 5 200 доларів на місяць, однак згодом її підвищили до 7 000 доларів.

Мікі Рурк просить фанатів про фінансову допомогу через борги за оренду - фото 2

Будинок, який орендує Мікі Рурк

Кампанію зі збору коштів організувала подруга актора та представниця його менеджменту Лія-Джоель Джонс. Збір відбувається за повної згоди Рурка, а мета полягає в тому, щоб зібрати 100 тисяч доларів, які мають покрити заборгованість за житло, супутні витрати та допомогти акторові стабілізувати ситуацію. У перші години кампанії вдалося зібрати близько 1,5 тисячі доларів.

"Мікі стикається з дуже реальною та терміновою ситуацією: загрозою виселення з його дому. Цей збір коштів створюється з повного дозволу Мікі, щоб допомогти покрити негайні витрати, пов’язані з житлом, та запобігти цьому", — йдеться в дописі.

За інформацією ЗМІ, орендодавець вимагає не лише погашення боргу, а й компенсації юридичних витрат та дострокового розірвання договору оренди.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лисий Мікі Рурк занепокоїв фанатів. Актор змінився до невпізнання.

Також "Коментарі" писали, що Мікі Рурк зарезервував для себе місце на кладовищі в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://people.com/mickey-rourke-using-gofundme-prevent-eviction-after-falling-nearly-usd60k-behind-rent-11878821
Теги:

Новини

Всі новини